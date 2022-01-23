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هذا ما بحثه لعمامرة مع نظيريه التونسي والموريتاني

الشروق أونلاين
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هذا ما بحثه لعمامرة مع نظيريه التونسي والموريتاني

أجرى وزير الخارجية رمطان لعمامرة محادثتين هاتفيتين مع نظيريه التونسي والموريتاني.

وقال لعمامرة في تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” “اتصال هاتفي مع أخي عثمان الجرندي تناولنا خلاله التحضير للاستحقاقات الثنائية تجسيدا لنتائج زيارة الدولة التي قام بها مؤخرا الرئيس عبد المجيد تبون”.

وأضاف “كما تطرقنا إلى عديد المسائل المتعلقة بالعمل العربي المشترك، لاسيما وأن ستتسلم الرئاسة من الشقيقة تونس خلال القمة العربية المقبلة بالجزائر”.

كما تحادث لعمامرة هاتفيا مع نظيره الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد حيث تباحث الطرفات مستجدات الأوضاع في مالي.

وكتب لعمامرة في تغريدته “تحادثت هاتفيا مع أخي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في إطار التشاور والتنسيق المستمرين بين الجزائر وموريتانيا حول مستجدات الأوضاع في دولة مالي التي نتقاسم معها الجوار، فضلا عن متابعة تنفيذ نتائج زيارة الدولة التي قام بها الرئيس محمد ولد الغزواني إلى الجزائر”.

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