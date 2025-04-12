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الجزائر

هذا ما بحثه مراد مع نظيره الإيطالي

الشروق أونلاين
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هذا ما بحثه مراد مع نظيره الإيطالي
ح.م
جانب من اللقاء

اجتمع وزير الداخلية، ابراهيم مراد، أمس الجمعة بإيطاليا، مع نظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، في لقاء موسع إلى وفدي البلدين، تم خلاله بحث التعاون الثنائي في عدة مجالات.

وأفاد بيان للوزارة أن اللقاء المنعقد على هامش أشغال الاجتماع التنسيقي الرباعي حول الهجرة غير النظامية، المنعقد بمدينة نابولي الإيطالية، “استهل بتجديد التأكيد على عمق ومتانة العلاقات الجزائرية-الإيطالية المستلهمة من قيم الصداقة وحسن الجوار والاحترام المتبادل.

 كما تمت الاشادة بأهمية الشراكة القائمة والتي رسم معالمها رئيسا البلدين”، اضافة الى استعراض آفاق التعاون الثنائي في عدد من المجالات الحيوية والاستراتيجية لاسيما ذات الصلة بقطاع الداخلية.

وتم خلال المحادثات، “تقييم التقدم المحقق في عدة مشاريع اقتصادية مشتركة، لاسيما تلك الجاري تجسيدها على مستوى الولايات الجنوبية، والتي تشمل قطاعات ذات أولوية على غرار الفلاحة، والصناعة التحويلية، والطاقة، إلى جانب التعاون بخصوص دعم المؤسسات المتوسطة والناشئة وأثرها على الدفع بالوتيرة التنموية على مستوى الجماعات المحلية”.

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