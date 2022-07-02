هذا ما بحثه وزير التربية رفقة مسؤولة في اليونسكو

شدد وزير التربية عبد الحكيم بلعابد على ضرورة تبوء الجزائر المكانة التي تليق بها في هياكل اليونسكو وفروعها المركزية والقارية والاقليمية.

وجاء هذا خلال لقاء الوزير، الخميس بمقر منظمة اليونسكو، بباريس، نائبة المديرة العامة للتربية لذات المنظمة ستيفانيا جيانيني، ووزيرة سابقة للتربية والجامعة والبحث لجمهورية إيطاليا، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات القمة التحضيرية حول “التحول في التربية”، التي تقام بمقر منظمة اليونسكو، بباريس أيام 28، 29 و30 جوان 2022.

وحسب بيان للوزارة فقد استعرض بلعابد خلال هذا اللقاء عملية إطلاق الاستشارات الوطنية حول التحول في التربية تحضيرا لهذه القمة التحضيرية التي تحضر بدورها لقمة نيويورك المزمع عقدها في 19 سبتمبر 2022.

وتطرق الوزير الى تصور الجزائر لمسألة التحول التربوي مشيرا إلى التعاون مع الشركاء قصد ترقية بعض المحاور في الميدان التربوي كالتعليم عن بعد، ومشيرا كذلك الى ترقية اللغات الأجنبية، والتوجه العلمي والتكنولوجي للدولة.

كما رحبت من جهتها المسؤولة عن الشأن التربوي في هذه المنظمة العالمية بكل المبادرات التي تأتي من الطرف الجزائري من أجل تبادل التجارب والممارسات الجيدة في المجال التربوي، حيث أكدت على إطلاعها على الإنجازات الكبيرة التي شهدتها الجزائر في قطاع التربية.

وفي الأخير، أعرب الطرفان عن ارادتهما لتعزيز وتقوية التعاون في المجال التربوي من خلال إطلاق مشاريع تهدف إلى تحقيق تحول تربوي هادف. يؤكد المصدر ذاته.