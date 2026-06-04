هذا ما بحثه وزير الخارجية السوري مع الرئيس تبون

الشيباني يؤكد على "أهمية العلاقات السورية الجزائرية"

وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني يلقي كلمة عقب استقباله من طرف الرئيس عبد المجيد تبون، 4جوان 2026.

ألقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، كلمة، عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الخميس، 4 جوان.

وقال الشيباني إنه نقل إلى الرئيس تبون “تحيات وشكر واحترام فخامة الرئيس أحمد الشرع.”

وأفاد انه تم التأكيد خلال اللقاء “على أهمية العلاقات السورية الجزائرية والتاريخية والعميقة”، كذلك “على ضرورة تطوير هذه العلاقات لتشمل قطاعات أساسية كالطاقة والاقتصاد وأيضا في مجال الأمن ومجال الاستثمار.”

وزير الخارجية السوري أضاف أن اللقاء كان “متميزا”، وانه رأى الرئيس تبون “اهتماما بالغا بأهمية سوريا وتجربتها الحالية، وأيضا دعم للمسار السياسي الذي تنتهجه سوريا الحالية.”