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هذا ما بحثه وزير الصحة مع ممثلة الأمم المتحدة بالجزائر

الشروق أونلاين
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هذا ما بحثه وزير الصحة مع ممثلة الأمم المتحدة بالجزائر
ح.م
جانب من الاستقبال

عبر وزير الصحة، عبد الحق سايحي، عن استعداد قطاعه لتعزيز الشراكة مع مكتب الأمم المتحدة في الجزائر ضمن آفاق جديدة.

وجاء هذا خلال استقبال الوزير سايحي عشية الخميس، الممثلة المقيمة الدائمة لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر، بليرتا أليكو بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

واستهل وزير الصحة اللقاء بالتذكير بالشراكة الجيّدة والمتميزة بين وزارة الصحة ووكالات الأمم المتحدة على غرار برنامج الأمم المتحدة للتنمية خاصة في فترة جائحة كوفيد-19 من خلال” الاستجابة التضامنية الاوروبية لكوفيد-19 في الجزائر” والتي كانت لها تأثير إيجابي كما أعرب استعداد قطاعه لتعزيز هذه الشراكة ضمن آفاق جديدة.

من جهتها، ثمّنت ممثلة المقيمة الدائمة لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر الشراكة الموجودة بين الطرفين والتي وصفتها بالممتازة والتي تقوم على التعاون والعمل المشترك.

وأعربت بليرتا أليكو على استعداد وتعبئة وكالات الأمم المتحدة لرفع مستوى الشراكة مع وزارة الصحة من أجل تقديم الدعم اللازم وفقا للأولويات المحددة بين الطرفين.

من جهته، أكّد الوزير أهمية المرافقة خلال هذه الفترة سواء في مجال الوقاية وترقية الصحة أو فيما يخص التغيرات التي سيعرفها القطاع، سيما المؤسسات الصحية المتوجهة إلى التمويل حسب النشاطات.

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