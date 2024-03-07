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اقتصاد

هذا ما بحثه وزير الفلاحة مع مدير منظمة “الفاو”

الشروق أونلاين
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هذا ما بحثه وزير الفلاحة مع مدير منظمة “الفاو”
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل وزير الفلاحة، يوسف شرفة،المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، شو دونيو، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر مرفوقا بوفد رفيع المستوى.

 وأوضح البيان أن الطرفين بحثا سبل تعزيز الشراكة بين الجزائر ومنظمة الفاو، في مجال الزراعة والأمن الغذائي، مع التنويه بالمجهودات المبذولة من طرف الفاو لمرافقة دول الجنوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 وفي هذا الإطار، نوه المدير العام للفاو بدور الجزائر كأكبر بلد إفريقي  في تعزيز التعاون جنوب جنوب، لا سيما في إطار الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، مؤكد استعداد منظمة الفاو لدعم الجزائر في تجسيد برامجها التنموية على غرار السد الأخضر.

كما قدم الوزير عرضا موجزا حول الاستراتيجية التي وضعتها الجزائر لتطوير الفلاحة وتعزيز الأمن الغذائي، وكذا التجربة الجزائرية في مجال التنمية الريفية مع امكانية مشاركتها مع دول أخرى.

في هذا السياق، تم مناقشة عدة مجالات ذات الصلة بالقطاع الفلاحي لا سيما تطوير أنظمة الري الفلاحي المقتصدة للمياه، التكيف مع التغيرات المناخية، مكافحة التصحر، تحسين أنظمة الإنتاج وتثمين المنتجات في المناطق الريفية، تحسين المردود الزراعي.

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