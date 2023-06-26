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الجزائر

هذا ما بحثه وزير المالية مع رئيسة بنك التنمية الجديد

الشروق أونلاين
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هذا ما بحثه وزير المالية مع رئيسة بنك التنمية الجديد
ح.م

أجرى وزير المالية، لعزيز فايد، محادثات مع رئيسة بنك التنمية الجديد، ديلما روسيف، وذلك على هامش مشاركته، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في أشغال القمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد.

و خلال هذا اللقاء، تبادل الطرفان وجهات النظر حول “أشغال قمة باريس من أجل هيكل مالي عالمي جديد والدور المنتظر من المؤسسات المالية المتعددة الأطراف من أجل تمويل التنمية بأوسع معانيها في ظل التحديات متعددة الأبعاد التي تواجهها الدول النامية على وجه الخصوص”، حسبما أوضح ذات المصدر.

و أضاف البيان أنه “تم استغلال هذه الفرصة لمناقشة طلب انضمام الجزائر إلى بنك التنمية الجديد، والذي لقي استحسانا كبيرا من طرف رئيسة المؤسسة وأفراد مجلس إدارتها”.

كما صرح الوزير أنه تمت مناقشة الكيفيات العملية المرتبطة بعملية الانضمام” مشيرا إلى أن الجزائر “قد أعربت مؤخرا بصفة رسمية عن رغبتها في الانضمام إلى هذه المؤسسة المالية متعددة الأطراف”.

من جهة أخرى، ذكرت الوزارة بأن بنك التنمية الجديد قد أنشئ سنة 2015 من طرف مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا برأسمال أولي يقدر بـ 100 مليار دولار أمريكي.

وأوضح البيان أن “بنك التنمية الجديد الكائن مقره بشنغهاي (الصين)، يهدف إلى المساهمة في النمو والتنمية العالميين وذلك من خلال تلبية احتياجات وتطلعات الدول النامية”.

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