هذا ما بحثه وزير النقل مع نظيره التركي  

استقبل وزير النقل، يوسف شرفة، نظيره التركي، عبد القادر أورال أوغلو، الذي تحادث معه حول سبل تعزيز فرص التعاون الثنائي في قطاع النقل.

وقال شرفة في تصريح صحفي عقب اللقاء، إن “هذه الزيارة سوف تضع ورقة طريق للشراكة مع الجانب التركي، لاسيما في النقل البحري والصناعة البحرية وكذا تطوير النقل عن طريق السكك الحديدية وحتى الشراكة في عملية اتمام انجاز ميترو الجزائر في إطار الإعلان قريبا عن مناقصة دولية سوف تقوم بها وزارة النقل”.

وأشار شرفة إلى أن المحادثات كانت مناسبة لتقييم ما تم انجازه على مستوى ترامواي سيدي بلعباس وترامواي سطيف.

كما أكد وجود عدة فرص للتعاون الجزائري-التركي في قطاع النقل, كاشفا انه سيتم وضع فرق خبراء للدراسة وتحيين بعض الاتفاقيات، لاسيما في النقل البحري والجوي.

من جانبه، قال الوزير التركي إنه ناقش مع شرفة “كيفية تطوير العلاقات الثنائية التي تعتبر أصلا قوية”، مشيرا إلى أن بلاده تعتبر الجزائر “ذات اهمية كبيرة لأنها بوابة افريقيا”، كما عبر عن شكره للجزائر على حسن الضيافة.