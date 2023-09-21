-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة تدعم انضمام الجزائر إلى مجلس الأمن الأممي
اقتصاد

هذا ما بحثه وزير النقل مع نظيره التركي  

الشروق أونلاين
  • 204
  • 0
هذا ما بحثه وزير النقل مع نظيره التركي  

استقبل وزير النقل، يوسف شرفة، نظيره التركي، عبد القادر أورال أوغلو، الذي تحادث معه حول سبل تعزيز فرص التعاون الثنائي في قطاع النقل.

وقال شرفة في تصريح صحفي عقب اللقاء، إن “هذه الزيارة سوف تضع ورقة طريق للشراكة مع الجانب التركي، لاسيما في النقل البحري والصناعة البحرية وكذا تطوير النقل عن طريق السكك الحديدية وحتى الشراكة في عملية اتمام انجاز ميترو الجزائر في إطار الإعلان قريبا عن مناقصة دولية سوف تقوم بها وزارة النقل”.

وأشار شرفة إلى أن المحادثات كانت مناسبة لتقييم ما تم انجازه على مستوى ترامواي سيدي بلعباس وترامواي سطيف.

كما أكد وجود عدة فرص للتعاون الجزائري-التركي في قطاع النقل, كاشفا انه سيتم وضع فرق خبراء للدراسة وتحيين بعض الاتفاقيات، لاسيما في النقل البحري والجوي.

من جانبه، قال الوزير التركي إنه ناقش مع  شرفة “كيفية تطوير العلاقات الثنائية التي تعتبر أصلا قوية”، مشيرا إلى أن بلاده تعتبر الجزائر “ذات اهمية كبيرة لأنها بوابة افريقيا”، كما عبر عن شكره للجزائر على حسن الضيافة.

مقالات ذات صلة
رويترز: مصر تلجأ للاستدانة لشراء القمح من كازاخستان

رويترز: مصر تلجأ للاستدانة لشراء القمح من كازاخستان

تدشين معارض دائمة للمنتجات الجزائرية في موريتانيا والسنغال

تدشين معارض دائمة للمنتجات الجزائرية في موريتانيا والسنغال

افتتاح معرض دائم للمنتجات الجزائرية بموريتانيا

افتتاح معرض دائم للمنتجات الجزائرية بموريتانيا

عون وسفير الفيتنام يبحثان التحضير للجنة المشتركة بين البلدين  

عون وسفير الفيتنام يبحثان التحضير للجنة المشتركة بين البلدين  

ارتفاع واردات فرنسا من الغاز الجزائري بنسبة تتجاوز 90 %

ارتفاع واردات فرنسا من الغاز الجزائري بنسبة تتجاوز 90 %

تدشين “بنك الاتحاد الجزائري” بموريتانيا

تدشين “بنك الاتحاد الجزائري” بموريتانيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد