هذا ما بحثه وزير خارجية إيران مع المسؤولين في موريتانيا

بحث وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، مع المسؤولين في موريتانيا القضايا الإقليمية المهمة وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء الموريتانية، أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، استقبل وزير خارجية إيران وبحث معه القضايا الإقليمية المهمة، بما في ذلك دعم قضية الشعب الفلسطيني، وتطوير العلاقات بين الدول الإسلامية.

وقال الوزير الإيراني، في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، عقب المقابلة، إنه تشرف بلقاء الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أوسع في كافة المجالات.

وأضاف أن اللقاء كان فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيدا بموقف موريتانيا المبدئي والثابت المناهض للإرهاب بكل أشكاله وصوره.

ونقلت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية عن وزير خارجية طهران أمير عبد اللهيان قوله “أجريت محادثات بناءة للغاية مع رئيس موريتانيا، وأبلغته تحيات رئيس الجمهورية آية الله رئيسي، كما أتيحت لي الفرصة للتعرف على آراء رئيس موريتانيا حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية في عاصمة البلد الجميل والصديق والشقيق الجمهورية الإسلامية الموريتانية.”

وأضاف: “أن الجهود البناءة والقيمة التي بذلها رئيس موريتانيا في متابعة مبادرة مكافحة الإرهاب وتعزيز السلام والأمن المستدامين في الصحراء الغربية كانت من بين القضايا التي تحظى باهتمام الجمهورية الإسلامية الايرانية”.

وتابع أمير عبداللهيان قائلا: “إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الخط الامامي لمكافحة الإرهاب وتدعم أي إجراء يساعد على استقرار وأمن المنطقة والقارة الأفريقية والعالم من أجل تحقيق عالم آمن وهادئ ومستقر”.

وللإشارة فقد وصل وزير الخارجية الإيراني إلى موريتانيا، الثلاثاء على رأس وفد سياسي رفيع المستوى لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الموريتانيين.