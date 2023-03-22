هذا ما بحث عنه الجزائريون عبر الانترنت خلال الـ 24 ساعة الماضية!

كشف موقع “غوغل” عن أكثر المواضيع التي بحث عنها الجزائريون خلال الـ 24 ساعة الماضية، وكان النصيب الأكبر لموضوع رمضان.

وبحسب بيانات “غوغل ترند” فقد اهتم معظم الجزائريين عبر كامل القطر الوطني بموضوع رمضان، وخاصة أول أيامه متى تكون، وأيضا نتائج التحري في السعودية.

وحازت مواقيت الإمساك وآذان المغرب هي الأخرى على حصة الأسد من البحث، ليس في الجزائر وحسب بل في معظم الدول العربية.

ولأن أنظار الكثيرين تتجه في الشهر الفضيل نحو جديد القنوات التلفزيونية، فقد نالت البرامج الرمضانية حصتها من البحث، فيما ركز آخرون على دعاء دخول رمضان ونية الصيام.

وتتحرى الجزائر اليوم مع أربع دول عربية أخرى هلال رمضان، ويتوقع فلكيون ان تثبت الرؤية الشرعية لتكون غرة الشهر الفضيل الخميس 23 مارس 2023.