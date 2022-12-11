هذا ما بحث عنه الجزائريون على الأنترنيت خلال سنة 2022

مع اقتراب نهاية سنة 2022، كشف موقع “غوغل” عن المواضيع الأكثر بحثا على الأنترنيت عبر كل الدول والجزائر وفي مختلف المجالات والتخصصات.

وبالنسبة للجزائر، فقد تربعت منحة البطالة والمواضيع ذات الصلة بها، على قائمة أهم المواضيع التي بحث عنها الجزائريون على الأنترنيت خلال سنة 2022.

ومع قرار رئيس الجمهورية القاضي باستحداث منحة خاصة بالبطالين، نجد أن هذا الملف حظي بالجزء الأكبر من اهتمام الجزائريين عبر الشبكة العنكبوتية خاصة مع انطلاق عملية التسجيل بين شهري فيفري ومارس.

على صعيد آخر، وفي مجال الصحة فقد أزاح جدري القردة فيروس كورونا من عرش قائمة المواضيع الأكثر بحثا على الانترنيت في الجزائر.

وبعد أن ظل الكوفيد متسيدا على القائمة لمدة عامين كاملين، بحث الجزائريون خلال هذه السنة عن كل ما يتعلق بجدري القردة الذي انتشر في العديد من دول العالم.

أما في الشأن الاقتصادي، فنجد سعر صرف اليورو في السوق السوداء من المواضيع المهمة بالنسبة للجزائريين، خصوصا في ظل رفع قيود السفر وعودة نشاط الحج والعمرة.

كما أن إعلان رغبة الجزائر في الإنضمام إلى مجموعة بريكس قبل أشهر، جعل المواطنين يبحثون عن هذا التكتل لمعرفة كل ما يتعلق به وما ستجنيه الجزائر من الإنضمام له.

أما في المجال الرياضي، فكان زاخرا بالمواضيع التي تم البحث عنها خلال هذه السنة، فمباراة العودة بين الجزائر والكاميرون والتي تسببت في إقصاء المنتخب الوطني والضجة التي أثيرت حول احتمال إعادتها جعلت هذا الملف الأكثر بحثا عبر محرك غوغل.

كما كانت ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي احتضنتها الجزائر بولاية وهران خلال صائفة 2022، من المواضيع الأكثر بحثا.

والحدث الآخر الأبرز والذي لا يزال البحث عنه جاريا إلى غاية كتابة هذه الأسطر فهو كأس العالم قطر 2022.

أما بالنسبة للشأن الدولي، فإن مقتل الصحفية الفلسطينية شرين أبو عاقلة في شهر ماي المنصرم برصاص الاحتلال الإسرائيلي، أثار اهتمام الجزائريين، وهو ما تجسد في كون اسم الإعلامية الراحلة كان من بين أكثر المواضيع بحثا في الجزائر.