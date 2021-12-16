هذا ما بحث عنه الجزائريون على يوتيوب عام 2021!

برزت أخبار الفنانين والفنانات وما يتعلق بهم من فضائح وشائعات، في واجهة أهم الأحداث التي بحث عنها الجزائريون عبر يوتيوب عام 2021.

وبحسب “غوغل ترند” فقد تصدرت فضيحة بشرى عقبي، المتعلقة بتسريب صور وفيديوهات حميمية لها قائمة المواضيع الأكثر بحثا على يوتيوب، حيث بلغت عمليات البحث الذروة شهر مارس وأفريل 2021.

بالمقابل تلت وفاة ريم غزالي عملية بحث واسعة عنها، حيث برز اسمها في القائمة، وبلغت ذروة التقصي عن أخبار وفاتها شهر مارس وأفريل من العام 2021.

وبما أن الحالة الصحية لنجم الكوميديا الجزائرية صالح أوقروت، شغلت بال الرأي العام فقد كان ضمن المواضيع الأكثر بحثا كذلك، خاصة في الفترات التي انتشرت فيها شائعة وفاته على نطاق واسع.

وصنعت وردة الشارلومنتي الحدث عديد المرات خلال العام 2021، خاصة فيما يتعلق بحادثة خلافها مع زوجها ومحاولته الانتحار، وتصريحها الناري ببحثها عن عهدة سادسة، وصلاتها بطريقة خاطئة في برنامجها الرمضاني، لذلك حجزت مكانا في القائمة.

وعن المسلسلات تصدر مسلسل بنت البلاد ومسلسل طيموشة في موسمه الثاني وأيضا مسعود ومسعودة قائمة البحث على يوتيوب نظرا للنجاحات التي حققتها هذه الأعمال.

وعلى الرغم من البحث الواسع عن أغاني الراي على يوتيوب وبروزها في القائمة إلا أن موح ميلانو استطاع التفوق عليها وتصدر المشهد للعام 2021.

واللافت في القائمة التي كشف عنها “غوغل ترند” هو حفاظ “أم وليد” على تواجدها، وكذا قناة الأطفال كراميش.