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هذا ما بحثه وزير الاتصال مع المدير العام لمجمع MBC

الشروق أونلاين
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هذا ما بحثه وزير الاتصال مع المدير العام لمجمع MBC
ح.م
جانب من اللقاء

أبدى الرئيس المدير العام لمجمع MBC علي حذيفي، الأحد، في لقاء له مع وزير الاتصال محمد لعقاب رغبته في تعزيز الشراكة مع الجزائر من خلال فتح مكتب لقناة.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الاتصال فقد استقبل لعقاب بمقر الوزارة المدير العام لمجمع mbc والوفد المرافق له.

وفي معرض حديثه، أبدى ممثل القناة رغبته في تعزيز الشراكة مع الجزائر من خلال فتح مكتب لقناة MBC الجزائر، وكذا إطلاق اشتراكاتها عبر منصة “شاهد” الالكترونية.

كما أبدى في ذات السياق، رغبة المجمع في إنتاج عدة برامج إخبارية، ثقافية، رياضية وكذا انتاج أفلام ومسلسلات جزائرية، بالعمل مع مخرجين وممثلين وكتاب سيناريوهات جزائريين، وهذا ما سيتطلب، حسبه، التعاون مع عدة قطاعات: كالمالية والتجارة والثقافة.

في المقابل، عبر الوزير استعداده الكامل للمساهمة في إنجاح هذه المبادرة، سواء من خلال إزالة العراقيل التي قد تطيل هذه العملية أو من خلال عرض مشاريع سيناريوهات لأفلام جزائرية خاصة التاريخية منها بالتنسيق مع وزارة المجاهدين  وكذلك وزارة الثقافة والفنون.

كما أكد لعقاب التزام الدولة بتسهيل اعتماد وعمل القنوات السعودية على غرار: قناة MBC والعربية الحدث، وفقا للقانون العضوي للإعلام.

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