هذا ما تحتاجين إليه لتصبحي سيدة أعمال ناجحة

مما لا شك فيه، أن ريادة الأعمال ليس طريقا مفروشا بالورود، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بامرأة تريد أن تكون سيدة أعمال تعيش في مجتمع ذكوري يكره المزاحمة والمنافسة.

وعلى الرغم من أن المرأة تمتلك إرادة قوية لإثبات نفسها في المشاريع التجارية أو الاقتصادية، إلا أنها كثيرا ما تواجه بعض الصعوبات في الاستمرار في مجال لا تعرف عنه إلا القليل.

وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي، وهو أحدث تقرير عن الفجوة بين الجنسين، فإن العديد من العوامل تعيق نجاح سيدات الأعمال، على سبيل المثال، تفتقر رائدات الأعمال إلى الوصول إلى رأس المال والأرض والائتمان، ويعتبر الافتقار إلى الوصول إلى الأدوات المالية دورا مهمًا في إعاقة الأعمال التجارية الناجحة التي تقودها النساء.

ويجدر الإشارة إلى أن النصائح التي نقترحها عليك لتدخلي هذا المجال، هي نتيجة خبرات رائدات أعمال ناجحات مثل أوبرا وينفري، كوكو شانيل، وإستي لودر، لذلك إذا كان هدفك هو بناء مشروع تجاري ناجح، فعليك أن تستعيني بهذه الخطوات:

الثقة بالنفس

المفتاح الأساسي للنجاح في العمل هو الإيمان بالنفس، لكي تنجحي في العمل، يجب أن تؤمني بنفسك، هذا مهم جدا، لأن لا أحد سيؤمن بك وبمنتجك أو بخدماتك إذا لم تؤمن بنفسك أولا، ولن يستثمر معك أي مستثمر إذا كنت تفتقرين إلى الثقة بالنفس ولن يعمل موظفوك بأقصى طاقتهم لأنك تفتقرين إلى الروح التي تلهمهم، وفقا لموقع profitableventure

استعيني بالمدخرات

يستخدم معظم مؤسسي الشركات الناشئة مدخراتهم الشخصية لتمويل أعمالهم، وفقًا لمؤشر Gallup Small Business Indexلكن هذا لا يعني أن تستنزفي كل تملكين لبدء نشاطك التجاري، يجب على النساء اللواتي يرغبن في دخول هذا المجال، تخصيص نفقات معيشية كافية لبعض الأمور الأساسية التي يتحملن مسؤوليتها لأن العديد من الشركات الناشئة غير مربحة لعدة أشهر بعد الافتتاح.

وإذا كنت لا تملكين مدخرات، فيمكنك أن تقترضي مبالغ مالية من الأهل والأصدقاء بشرط يكون بإمكانك تسديدها في الوقت المتفق عليه، بحسب ما جاء في موقع freshbooks.

الحصول على التعليم

حتى تصبحي سيدة أعمال ناجحة، يتطلب ذلك تعليما جيدا في هذا المجال، فقد تكون لديك فكرة عمل رائعة ورأس مال للاستثمار فيها، ولكنك لا تعرفين من أين تبدئين.

يعد التعليم المناسب، مثل برنامج ماجستير إدارة الأعمال، ضروريا لتعليمك كل ما تحتاجين لمعرفته حول ممارسة الأعمال التجارية.

ستتعلمين كيفية فهم اتجاهات السوق، وأهم مبادئ بدء عمل تجاري، وكيفية تحويل فكرة عملك إلى شركة ناجحة، لا بد أن تعرفي أن التعليم هو الخطوة الأولى نحو حياة مهنية كسيدة أعمال، كما شرح ذلك موقع womenonbusiness.

ابحثي عن النساء في مجالك

بغض النظر عن المجال الذي تعملين فيه، فمن المؤكد أنه ستكون هناك نساء ناجحات مهدن الطريق للأخريات.

سيعطيك التعرف على النساء الناجحات في مجالك الخاص، فكرة أفضل عن الشكل الذي قد يبدو عليه المسار الوظيفي النموذجي ويسلط الضوء على بعض الخطوات العملية التي يمكنك اتخاذها لتصبحين ناجحة مثلهن.

سجلي في الدورات والمدارس التي درست فيها النساء في مجالك، وما هي التدريبات التي مارسنها، وما إذا كن قد عملن في الخارج، وأي معلومات أخرى تتعلق بمسار حياتهم المهنية، اكتشفي كل ذلك لوضع خطة خاصة بك، كما ينصحك موقع wikihow.

كوني مبدعة

بصفتك سيدة أعمال، أو في طريقك إلى هذا المجال، فإن وضع العلامة التجارية على عملك بطريقة فريدة يعد ميزة إضافية، وعليك أن تدركي أن الازدهار في الأعمال يتطلب الإبداع، يمكن للمرأة أن تجرب ما هو مختلف عن القاعدة، لأن الاستمرار في تكرار نفس الإنتاج يجعل عملك عاديا وغير ملفت للانتباه، وعليه يجب أن تفكري بشكل خلاّق وأن تبحثي عن طرق تجعل أعمالك فريدة من نوعها، وفق دراسة نشرها موقع bscholarly.

طاقتك ووقتك مهمان

كونك امرأة، من المؤكد أن لديك مسؤوليات متعددة، لذلك يجب أن تعرفي ما الذي يجب تحديده حسب الأولوية، فأنت بحاجة إلى الاستمرار في التركيز على المهام من خلال عدم السماح لأي إلهاءات أو أفكار خارجية، من خلال القيام بذلك ستكونين قادرة على تحقيق المزيد من النجاح في عملك، بحسب موقع lyfeplace.