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هذا ما تركزت عليه المشاورات الجزائرية السويدية

الشروق أونلاين
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هذا ما تركزت عليه المشاورات الجزائرية السويدية
ح.م
جانب من اللقاء

ترأس الأمين العام لوزارة الخارجية، لوناس مقرمان، الأربعاء بستوكهولم مناصفة مع نظيره يان كنوتسون، كاتب الدولة للشؤون الخارجية بالسويد دورة المشاورات السياسية الجزائرية-السويدية.

وحسب بيان للوزارة، فقد استعرض الطرفان بهذه المناسبة مجمل العلاقات الثنائية كما بحثا آفاق تعزيزها في مختلف المجالات.

وسمح هذا اللقاء بتحديد مشاريع تعاون تعود بالفائدة للبلدين لا سيما في قطاعات الرقمنة والمؤسسات الناشئة والطاقة والبيئة والتعليم والتبادل الأكاديمي والفلاحة والصناعة، يضيف بيان الوزارة.

كما أوضح ذات البيان أنه تم أيضا خلال هذه الجلسة بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك سيما الوضع في فلسطين المحتلة وقضية الصحراء الغربية المحتلة والوضع في منطقة الساحل.

وخلص البيان إلى أن الطرفان جددا “الاهتمام بالحفاظ على الآلية المنتظمة للمشاورات السياسية الثنائية” كما اتفقا على أن “يتم عقد الدورة المقبلة المقررة في الجزائر، خلال سنة 2024” معربين عن التزامهما بـ “تكثيف تبادل الزيارات الوزارية والعمل معا لتشجيع المتعاملين بكلا البلدين على إبرام شراكات مثمرة تعود بالفائدة على البلدين.

يذكر أن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية  يقوم منذ الاثنين الماضي بجولة إلى ثلاثة بلدان أوروبية لإجراء مشاورات سياسية ثنائية.

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