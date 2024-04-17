هذا ما تفعله التطبيقات المجانية بهاتفك؟

يلجأ معظم مستخدمي الهواتف الذكية إلى تنزيل تطبيقات مجانية بغرض توفير المال والاستفادة من الخدمات التي تقدمها، في حين أن بعضها يبطيء عمل الجهاز.

في هذا السياق، قال الخبير في هندسة البرمجيات ويليام هالفوند، “إن الإعلانات في التطبيقات “المجانية” تستنزف بطارية هاتفك بشكل أسرع، وتتسبب في تشغيله بشكل أبطأ واستخدام المزيد من البيانات”،بحسب ما جاء في موقع today.usc.edu.

لماذا تعتبر التطبيقات المجانية خطيرة؟

قد تحتوي التطبيقات المجانية على برامج تجسس وبرامج ضارة، ويمكنها سرقة معلوماتك الشخصية دون علمك.

ويمكن أيضا استخدام التطبيقات المجانية كأحصنة طروادة لتثبيت تطبيقات مجانية أخرى لا تعرف عنها شيئا، لذلك تعتبر معظم التطبيقات المجانية عملية احتيال كبيرة، وفق موقع techgenix.

استهلاك عمر البطارية

تستهلك التطبيقات المجانية مع الإعلانات ما يصل إلى 33 بالمئة من عمر البطارية، مع تأثر فترة حياة البطارية بهذه التطبيقات.

وسيلاحظ المستخدمونالذين يقومون بتنزيلهذه التطبيقات على أجهزتهم الذكية اختلافا على مستوى عمر البطارية اليومي.

بطء النظام

تؤثر التطبيقات المجانية على النظام، خصوصا على مستوى تعدد المهام، حيث تستخدم هذه التطبيقات المدعمة بالإعلانات ما يصل إلى 56 بالمئة من قوة معالجة المهام ضمن الأجهزة.

لذا، فإن فكرة استهلاك مثل هذه التطبيقات المجانية لموارد النظام بشكل كبير ضمن هاتف رائد، يشير إلى أن النتائج قد تكون أسوأ ضمن هواتف أخرى ذات مواصفات أقل، حيث يستخدم الكثيرون هواتف ذكية متواضعة لا تتجاوز سعة الرام فيها 1 أو 2 جيجابايت.

استهلاك إنترنت أكثر

تظهر الإعلانات ضمن الهواتف الذكية من خلال استخدام اتصال الانترنت من أجل عرض الصور والروابط وما إلى ذلك.

وحسب باحثين، فإن كمية البيانات التي يتم تحميلها عبر التطبيقات المجانية يمكن أن تكون أكثر بنسبة 100 بالمئة من تلك التي تم تحميلها من تطبيقات مدفوعة، بحسب موقع abuomar.

نصائح للتنزيل الآمن

عادة ما يتضمن استخدام التطبيقات على هاتفك الذكي مقايضات، حيث يتخلى المستخدم عن بعض البيانات مقابل الحصول على إذن لاستخدام التطبيق،وفيما يلي بعض النصائح للتنزيل بشكل أكثر أمانا:

– قم بالتنزيل من متاجر التطبيقات المعروفة مثل Apple App Store وGoogle Play Store

– لا تعطي كلمات المرور الخاصة بك أبدا.

– اقرأ التقييمات،وقم فقط بتنزيل التطبيقات ذات التقييم العالي والمراجعة الجيدة والموجودة منذ أكثر من بضعة أسابيع أو أشهر.

– تجنب النقر على الإعلانات.

– اقرأ الشروط والأحكام وأكبر قدر ممكن من سياسة الخصوصية.

– تجنب منح التطبيقات المجانية حق الوصول إلى جهات الاتصال الخاصة بك.

-اسأل نفسك إذا كنت حقا بحاجة إلى التطبيق، وفقا لموقع aarp.