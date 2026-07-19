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هذا ما تفعله تل أبيب لكسب الرأي العام الأمريكي!

الشروق أونلاين
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هذا ما تفعله تل أبيب لكسب الرأي العام الأمريكي!

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الأحد، ما تفعله تل أبيب لكسب الرأي العام الأمريكي، بعد التراجع الملحوظ في مستوى التأييد الشعبي لها.

وبحسب تقرير الصحيفة الأمريكية، أنفقت تل أبيب نحو 50 مليون دولار في إطار جهودها للتأثير على الرأي العام الأمريكي، بعد أن أظهرت استطلاعات للرأي تزايد النظرة السلبية تجاهها، على خلفية الحرب في قطاع غزة والتوترات الإقليمية، بما في ذلك المواجهة مع إيران.

وأوضحت الصحيفة أن الحملة تعتمد على استخدام نصوص ومحتوى يتم توليده بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مواد مصممة للتأثير على خوارزميات محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، مع الاستعانة بمدونين وصناع محتوى لنشر رسائل تهدف إلى تحسين صورة إسرائيل لدى الجمهور الأمريكي.

وأشارت إلى أن بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي تلقوا رسائل من حسابات لشخصيتين وهميتين تحملان اسمي “سارة” و”إيما”، تتضمن أسئلة تتعلق بتأثير المفاوضات الأمريكية_ الإسرائيلية مع إيران على الأمن العالمي، في إطار ما وصفته الصحيفة بمحاولات لخلق تفاعل وتوجيه النقاشات على المنصات الرقمية.

ولفت التقرير إلى أن تل أبيب تعتزم إنفاق أكثر من 700 مليون دولار خلال عام 2026 على حملات تهدف إلى تحسين صورتها على المستوى العالمي، في وقت تواجه فيه انتقادات متزايدة بسبب سياساتها العسكرية.

في ذات السياق، كان نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس قد أشار إلى وجود جهات داخل حكومة الاحتلال تحاول التأثير على الرأي العام في الولايات المتحدة لإطالة أمد الحرب مع إيران، بينما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس دونالد ترامب يتفق مع الرأي القائل إن “إسرائيل، إلى جانب دول أجنبية أخرى، تحاول التأثير على توجهات الرأي العام الأمريكي”.

وكانت استطلاعات الرأي قد أشارت إلى تراجع غير مسبوق لصورة تل أبيب داخل الولايات المتحدة. فقد أظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث أن 60% من الأمريكيين ينظرون إليها نظرة سلبية، فيما ارتفعت نسبة من يحملون آراء سلبية للغاية إلى 28%، مقارنة بـ10% قبل أربع سنوات.

كما أظهرت النتائج أن هذا التراجع يبدو أكثر وضوحا بين فئة الشباب، إذ يحمل 75% من الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما نظرة سلبية تجاه تل أبيب، وهو ما يفسر سعيها إلى تكثيف حملاتها الإعلامية والرقمية لاستعادة تأييد الرأي العام الأمريكي.

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