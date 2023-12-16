-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
وفاة أمير الكويت.. الرئيس تبون يبعث رسالة تعزية
جواهر

هذا ما تفعله علبة واحدة من المشروبات الغازية يوميا بجسد المرأة!

جواهر الشروق
  • 497
  • 0
هذا ما تفعله علبة واحدة من المشروبات الغازية يوميا بجسد المرأة!

كشفت دراسة أمريكية أن تناول علبة واحدة من المشروبات الغازية المحلاة يوميا قد يتسبب في إصابة النساء بسرطان الكبد.

وتوصلت الدراسة التي أعلنت عن نتائجها منذ بضعة أشهر فقط إلى أن شرب علبة واحدة من المشروبات الغازية المحلاة يوميا قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 85 بالمئة.

وتابع باحثون من كلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن مجموعة من النساء فوق سن الخمسين لأكثر من 20 عاما، وتوصلت الدراسة إلى أن النساء اللائي يشربن علبة مشروب غازي محلاة واحدة فقط يوميا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد.

وكانت النساء اللواتي شربن واحدة أو أكثر من المشروبات الغازية المحلاة بالسكر في اليوم أكثر عرضة بنسبة 85 في المائة للإصابة بسرطان الكبد.

كانت النساء اللواتي شربن واحدة أو أكثر من المشروبات الغازية المحلاة بالسكر في اليوم أكثر عرضة للوفاة بأمراض الكبد بنسبة 68 في المئة مقارنة بمن يشربن ذات المشروب ثلاث مرات أو أقل في الشهر.

ووجدت الدراسة أن معدلات الإصابة بسرطان الكبد بلغت 18 لكل 100 ألف امرأة ممن تناولن مشروبا سكرية واحدا أو أكثر يوميا.

وقال الباحثون إنه على الرغم من أن دراستهم لم تكن قادرة على تحديد الطريقة التي يرتبط بها استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر بأمراض الكبد، فإن بعض “المسارات المحتملة” لتلك العلاقة تشمل السمنة والزيادات الهائلة في نسبة السكر في الدم وتراكم الدهون حول الكبد.

مقالات ذات صلة
فيديو متداول لرمي ملابس زارا أمام مقر الشركة بأمريكا هذه حقيقته!

فيديو متداول لرمي ملابس زارا أمام مقر الشركة بأمريكا هذه حقيقته!

هذا ما حصل لتلميذة مسلمة بأمريكا اعترضت على وجود علم إسرائيل في القسم!

هذا ما حصل لتلميذة مسلمة بأمريكا اعترضت على وجود علم إسرائيل في القسم!

علماء يكتشفون سببا رئيسيا جديدا لعقم النساء

علماء يكتشفون سببا رئيسيا جديدا لعقم النساء

هل تقبلين تقديم ولدك حديث الولادة كهدية لعائلة لا تنجب؟

هل تقبلين تقديم ولدك حديث الولادة كهدية لعائلة لا تنجب؟

 شيرين تنفصل عن زوجها في هدوء تام عكس المرة السابقة.. وهذه رسالتها!

 شيرين تنفصل عن زوجها في هدوء تام عكس المرة السابقة.. وهذه رسالتها!

صحيفة أمريكية تنقل تصريحات مثيرة لمحتجزة إسرائيلية سابقة

صحيفة أمريكية تنقل تصريحات مثيرة لمحتجزة إسرائيلية سابقة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد