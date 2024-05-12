هذا ما تفعله ملعقة زيت زيتون يوميا لجسمك!

كشفت دراسة أمريكية حديثة ما تفعله ملعقة واحدة من زيت الزيتون لجسد الإنسان إذا ما تم إضافتها إلى النظام الغذائي اليومي.

وبحسب الدراسة الجديدة التي نشرت في مجلة “ساينس أليرت” العلمية فإنّ إضافة ملعقة زيت زيتون إلى النظام الغذائي تنضوي على فوائد صحية قوية، تشمل الحماية ضد الخرف.

وقالت آن جولي تيسييه، خبيرة التغذية في جامعة هارفارد: “عادة، الأشخاص الذين يستخدمون زيت الزيتون للطهي أو كصلصة يتمتعون بجودة نظام غذائي أفضل بشكل عام، ولكن من المثير للاهتمام أننا وجدنا الارتباط بغض النظر عن هذا العامل”.

قامت تيسييه وزملاؤها بجمع نتائج المسوحات التي أجريت على الممرضات والمهنيين الصحيين في السبعينيات والثمانينيات، وكان جميعهم خاليين من أمراض القلب والسرطان عندما طرحت الدراسات الاستقصائية لأول مرة أسئلة حول استهلاك زيت الزيتون في عام 1990، وفي السنوات التي تلت ذلك، توفي 4751 من أصل 92383 مشاركًا تم اختيارهم لأسباب مرتبطة بالخرف.

ووجد الباحثون أن البالغين الذين يستهلكون بانتظام أكثر من 7 غرامات من زيت الزيتون يوميًا (ما يزيد قليلاً عن ملعقة صغيرة، أو حوالي نصف ملعقة كبيرة) كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب الأمراض المرتبطة بالخرف بنسبة 28% مقارنة بأولئك الذين لم يستهلكوا الزيتون مطلقًا أو نادرًا.

وأوضحت تيسيير وفريقها في ورقتهم البحثية أن “زيت الزيتون قد يكون له تأثيرات مضادة للالتهابات وواقية للأعصاب بسبب محتواه العالي من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والمركبات الأخرى ذات الخصائص المضادة للأكسدة مثل فيتامين E والبوليفينول”.

وتشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن أنواعًا معينة من الدهون، مثل الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون، يمكن أن يكون لها فوائد وقائية على الصحة، ويمكن أن تساعد مادة البوليفينول في منع تكون لويحات الأميلويد المرتبطة بمرض ألزهايمر.

قال دومينيكو براتيكو، عالم الأعصاب بجامعة تمبل، والذي لم يشارك في الدراسة: “هناك بعض الأدلة التي تظهر أن مزيج كل هذه المركبات المختلفة أكثر من عنصر واحد هو المسؤول عن التأثيرات الإيجابية”.

ومع ذلك، فقد أشارت الأبحاث السابقة أيضًا إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون زيت الزيتون بانتظام لديهم خطر أقل بنسبة 30% للوفاة بسبب مرض تنكس عصبي.

مع التزايد المستمر لمعدلات الخرف على مستوى العالم وعدم وجود علاج له، فإن التدابير الوقائية من خلال النظام الغذائي والتمارين البدنية والعقلية هي أفضل فرصة لدينا للتخفيف من هذه الأمراض، التي تؤثر حاليًا على أكثر من 55 مليون شخص على مستوى العالم.

السعرات الحرارية في ملعقة زيت زيتون

جاء في تقرير سابق لوزارة الزراعة الأمريكية United States Department of Agriculture، أنّ عدد السعرات الحرارية في ملعقة زيتون واحدة هو 199 سعرة حرارية.

فوائد زيت الزيتون الأخرى

ويُعتبر زيت الزيتون عنصراً أساسياً في نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي، وقد وجد أنه مفيد لصحة الدماغ والقلب والعظام وغير ذلك الكثير، وفقاً لما أكده موقع MindBodyGreen.

يحمي من تصلب الشرايين

يحتوي زيت الزيتون على مركبات مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة مثل البوليفينول، والتي تساعد في الحماية من تصلب الشرايين.

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

بالإضافة إلى الحماية من تراكم الترسبات في الشرايين، فإن الأنظمة الغذائية الغنية بزيت الزيتون تعزز الكوليسترول الحميد وتخفض ضغط الدم المرتفع.

ووجدت دراسة أجريت عام 2021 نشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب أن البالغين الأمريكيين الذين يستهلكون أكثر من 7 غرامات ونصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يومياً لديهم خطر أقل بنسبة 14% للإصابة بأمراض القلب مقارنة بالأشخاص الذين لم يأكلوا زيت الزيتون.

يتكون زيت الزيتون في الغالب من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة وهو منخفض الدهون المشبعة، لذلك فهو سائل في درجة حرارة الغرفة، محتواه العالي من الدهون غير المشبعة يعني أنه خيار جيد لصحة القلب، لكن تذكر أن نظامك الغذائي ككل هو الأكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بالوقاية من الأمراض.

يفيد صحة القناة الهضمية

يعد الحفاظ على توازن صحي للبكتيريا في الجهاز الهضمي أمراً ضرورياً للصحة، في حين أنّ استهلاك زيت الزيتون قد يساعد في تقليل البكتيريا المسببة للأمراض، ويحفز نمو البكتيريا الواقية.

مفيد لمرضى السكري من النوع 2

الخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة لزيت الزيتون تجعله خياراً ممتازاً لمن يعانون من مرض السكري من النوع 2، إذ إن الأنظمة الغذائية الغنية بزيت الزيتون تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وقد تساعد مكملات زيت الزيتون في تحسين بعض المعايير الصحية لدى الأشخاص المصابين به.

يوفر فيتامين هـ

فيتامين (هـ) مادة مغذية قابلة للذوبان في الدهون تعمل كمضاد للأكسدة في الجسم، وتحمي الخلايا من الأكسدة، كما أنه يلعب أدواراً مهمة في وظيفة المناعة والتواصل الخلوي.

مفيد للشعر والجلد

بالإضافة إلى استخداماته في الطهي، قد يوفر زيت الزيتون فوائد عند وضعه على الجلد أو الشعر، في الواقع، يستخدم زيت الزيتون كعلاج طبيعي للعناية بالبشرة والشعر في العديد من الثقافات.

غنيّ بمضادات الأكسدة

يحتوي زيت الزيتون على مجموعة من المركبات التي تساعد على تنظيم الالتهاب في الجسم، بما في ذلك البوليفينول هيدروكسي إيروسول (HT) وخلات هيدروكسي إيروسول (HT-ac).

تعمل هذه المركبات عن طريق تثبيط مسارات الإشارات الالتهابية وتقليل انتفاخ الإنزيمات الالتهابية.

وجدت مراجعة أجريت عام 2015 على دراسة نُشرت في Nutrients أن الاستهلاك اليومي لزيت الزيتون بجرعات تتراوح من 1 مغم إلى 50 مغم يقلل بشكل كبير من مستويات علامات الالتهاب.

المصدر: وكالات