هذا ما تمنته المعتمرة المصرية التي توفيت أمام الكعبة!

كشف الدكتور عبد المنعم الخطيب زوج المعتمرة المصرية هبة مصطفى القباني التي توفيت، مؤخرا أمام الكعبة، عن أمنيتها الأخيرة وهي مسافرة لآداء عمرة رمضان.

وقال الخطيب في مداخلة هاتفية مع سيد علي مقدم برنامج “حضرة المواطن”، المذاع على فضائية الحدث اليوم: “زوجتي سافرت لأداء مناسك العمرة بصحبة شقيقتيها وابنة خالها وكانت تتصل بنا يوميًّا للاطمئنان علينا”.

وأضاف: “لقد أدت العمرة لها ولوالدتها وبعد أداء المناسك أصيبت بضيق في التنفس وتم عرضها على أحد الأطباء السعوديين هناك، وأخبرني بأنها تعاني من توقف في عضلة القلب وتم إنعاشها، لكن توقفت العضلة مرة ثانية. أمر الله نفد”.

وتابع: “أعتبر وفاتها في الحرم المكي حسن خاتمة والراحلة تركت 4 أبناء الكبرى منهم أنهت دراسة الحقوق والثاني يدرس في الطب، والثالثة تدرس صيدلة والأخير في المرحلة الثانوية”.

وأردف: “إحدى صديقاتها أخبرتني بأنها كانت تتمنى أن تدفن في البقيع”.

وبحسب صحف مصرية فقد خيَّمت حالة من الحزن على أهالي مركز قفط بمحافظة قنا في صعيد مصر، بعد ورود نبأ وفاة السيدة هبة مصطفى القباني البالغة من العمر 52 عاما، والتي اشتهرت بينهم بالخلق الحسن والعمل الصالح.

وتضامن سعوديون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع زوج المعتمرة الراحلة، الجراح بكلية الطب بجامعة أسيوط، والذي نعاها بالقول: “لله ما أخذ ولله ما أعطى، وبقلوب صابرة محتسبة، ودموع مدرارة، أنعى زوجتي أم أولادي، توأم روحي، ورفيقة دربي، زهرة فؤادي، حسنتي في الدنيا، وبسمتي، وقسمتي، وجليستي، وأنيستي”.

وأضاف: “أشهد الله أنها كانت نعم الزوجة الصالحة المطيعة البارة بأهلها وأهل زوجها، أمي بعد أمي، وأختًا لأختي، صوامة قوامة، تلقاني بابتسامة، وتودعني بالدعوات، وعزائنا أن روحها صعدت إلى بارئها في الحرم المكي في عمرة، وفي شهر رمضان وهي صائمة.. وإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر لها وارحمها وأسكنها الفردوس الأعلى، وألهمنا الصبر والقدرة على تحمل ألم الفراق”.

وقال نشطاء إنها تمنت أن تدفن فى مكة فكان لها ما تمنت، وكتب لها حسن الخاتمة، حيث توفيت أثناء أداء رحلة عمرة رمضان ودفنت في مقابر مكة وصلى عليها مئات الآلاف من المسلمين.