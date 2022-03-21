هذا ما تناوله الفريق شنقريحة مع نظيره القطري  

التقى الفريق السعيد شنقريحة بالفريق أول حمد بن علي العطية مستشار سمو أمير دولة قطر لشؤون الدفاع، حيث أبلغه تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني إلى سمو أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وأشاد الفريق أول حمد بن علي العطية بسياسة الدفاع الجزائرية وخبرتها الواسعة، منوها بتاريخ الجزائر الحافل ومشوارها في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه.

وفي اليوم الأول من زيارته الرسمية إلى دولة قطر شارك الفريق السعيد شنڤريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في افتتاح فعاليات معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديم ديكس 2022.

كما طاف الفريق بالمعرض وتوقف مطولا بالجناح القطري حيث إطلع على الإنتاج العسكري القطري في مختلف منظومات الدفاع والآليات.

كما كان الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لقاء ثان مع رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن سالم بن حمد العقيل النابت، حيث ارتكزت المحادثات على التكوين في المجال العسكري وتبادل الخبرات بين جيشي البلدين، وفي الختام تبادل الطرفان هدايا رمزية.

هذا وقد كان في استقبال الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لدى وصوله يوم أمس الأحد 20 مارس 2022، إلى مطار الدوحة الدولي، كل من اللواء ركن جاسم المهندي رئيس هيئة التدريب والعميد ركن أحمد المنصوري مدير مديرية المراسم والعلاقات العامة في القيادة العامة للقوات المسلحة القطرية والسفير الجزائري لدى دولة قطر وسفير دولة قطر لدى الجزائر والملحق العسكري القطري في الجزائر.

للإشارة ديم ديكس 2022 معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري، واحد من أهم التظاهرات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، تشارك فيه 200 شركة متخصصة من أكثر من 20 دولة تهدف لاستعراض آخر المنتجات والمنظومات العسكرية.