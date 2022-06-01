هذا ما تنفقه الجزائر على مسجد باريس

بلغت قيمة الدعم المالي الذي تقدّمه الجزائر لمسجد باريس في فرنسا في السنة الجارية، 31.5 مليار سنتيم، حسب ما كشف عنه وزير القطاع.

وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي في جلسة للإجابة على الأسئلة بالمجلس الشعبي الوطني، إنّ الجزائر قد خصّصت ميزانية قدرها 315 مليون دينار كمساهمة في مسجد باريس.

إلى جانب ذلك، تنفق الجزائر في خلال نفس السنة ما قيمته 580 مليون دينار (58 مليار سنتيم)، بعنوان نفقات تأطير النشاط الديني والثقافي لفائدة المهاجرين.

وبخصوص عميد مسجد باريس، ذكر الوزير بلمهدي أن تعيينه يتمّ من طرف مجلس إدارة المسجد، باعتباره مؤسسة تحكمها القوانين الفرنسية.

بمبادرة من الرئيس تبون.. إفطار جماعي للطلبة الجزائريين في مسجد باريس

في 30 أفريل 2022، أقيم إفطار جماعي بمسجد باريس، لفائدة الطلبة الجزائريين في فرنسا. بمبادرة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وجاء في بيان للرئاسة، أنّ هذه المبادرة “تدخل في إطار الحرص والاهتمام الدائم لرئيس الجمهورية، بأبناء جاليتنا في الخارج. لترسيخ قيم التواصل والتماسك مع الوطن الأم”.