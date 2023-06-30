هذا ما توعد به العراقي الذي أحرق نسخة من المصحف الشريف بالسويد!

توعد العراقي الذي أضرم النار في نسخة من المصحف الشريف أمام الجامع الكبير بالسويد بعد عبثه بها في أول أيام عيد الأضحى، بإعادة الكرة قريبا مع إحراق علم بلاده.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ردا على هذه التجاوزات: “في نهاية المطاف سنعلم الغربيين المتغطرسين أن إهانة المسلمين ليست حرية تفكير”.

وكان سلوان موميكا البالغ 37 عاما والذي فر من العراق إلى السويد قبل سنوات، قد كتب للشرطة في طلبه “أريد التعبير عن رأيي حيال القرآن”، حيث أحرق صفحات من القرآن الكريم أمام مسجد ستوكهولم الكبير الأربعاء.

عراقي يتوعّد بحرق المصحف أمام مسجد الجامع الكبير في ستوكهولم ” بـ السويد في أول أيام عيد الأضحى المبارك،

الله يحرق قلبك ويشل يديك يا خنزير، كتاب الله محفوظ الله لايحفظك 😡 pic.twitter.com/8gxev09BJx — عبدالرحمن(أبو عبدالله) (@aboabdullah5517) June 29, 2023

وقال موميكا لوكالة الأنباء السويدية “تي تي” إنه يريد أيضا تسليط الضوء على أهمية حرية التعبير، مضيفا: “هذه ديموقراطية، وستكون في خطر إذا ما قالوا لنا إن ليس بإمكاننا القيام بذلك”.

وخاطب سلوان حشدا من الناس، وخلال ذلك داس على المصحف وأضرم النار في بضع صفحات، قبل أن يغلقه بقوة ويركله.

بترخيص وحماية من الشرطة: لاجئ عراقي حاصل على الجنسية السويدية يحرق نسخة من المصحف الشريف خارج أحد مساجد العاصمة #ستوكهولم pic.twitter.com/TcguE4u0LV — سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) June 28, 2023

ونددت الفنانة السويدية نوا أومران على حرق المصحف بقولها: “أن يقف شخص ويقوم بهذا الفعل أمام أناس في يوم فرحتهم، فهذا ضرب من الجنون”.

من جانبها قالت الموظفة في المجال الاجتماعي لوتا يان: “ينبغي ألا نسمح بفعل هذه الأعمال، ونقول توقفوا عن هذه التصرفات، فليس مقبولا أن نهين أناسا آخرين”، وفق موقع” يورو نيوز”.

في ذات السياق طالبت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، السلطات السويدية بتسليمها سلوان موميكا “لمحاكمته وفق القانون العراقي”.

وكان متظاهرون عراقيون قد اقتحموا السفارة السويدية في بغداد، الخميس، احتجاجا على سماح ستوكهولم بإحراق المصحف الشريف.

والخميس أيضا، أوعز رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق فائق زيدان، بالتحرك قانونيا ضد الشخص الذي أساء للقرآن الكريم في العاصمة السويدية.

لكن، بالرغم من التنديد العربي والإسلامي الواسع، قال موميكا لصحيفة “إكسبرسن” السويدية: “في غضون 10 أيام، سأحرق العلم العراقي ومصحفا أمام السفارة العراقية في ستوكهولم”.

وأضاف أنه على علم بتأثير ما أقدم عليه، وقد تلقى “آلاف التهديدات بالقتل”.

من ناحيتها، قالت الولايات المتحدة إنها تدين حرق مصحف أمام مسجد في السويد، غير أنها أضافت أن إصدار التصريح بالمظاهرة دعم لحرية التعبير وليس تأييدا لهذا الإجراء.

أما وزارة الخارجية الروسية، فقالت الخميس إن موسكو ترفض تسامح سلطات السويد مع “أفعال الإسلاموفوبيا الاستفزازية” وإحراق نسخة من القرآن الكريم “تحت غطاء الحديث عن حرية التعبير والديمقراطية”.

كما ندد بالواقعة تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، والبرلمان العربي، والأزهر الشريف، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بلبنان.

وأعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الخميس، أنها ستعقد اجتماعا طارئا في مدينة جدة السعودية الأسبوع المقبل، على خلفية حرق نسخة من القرآن الكريم بالسويد، وذلك بدعوة من المملكة العربية السعودية باعتبارها رئيسا للقمة الإسلامية في دورتها الحالية، بحسب بيان للمنظمة نشرته عبر تويتر.

يذكر أن السويد شهدت مع بداية العام 2023 حادثة مماثلة إذ جرى تناقل لقطات عبر الشبكات لدنماركي سويدي، يميني متطرف وهو يحرق نسخة من القرآن. وذلك خلال مظاهرة مناهضة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام السفارة التركية.

وأظهرت مقاطع أخرى مسلمين يوزعون الورود بعد الحادثة، تصديا للإسلاموفوبيا.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حينها إن بلاده لن توافق على انضمام السويد إلى حلف “الناتو”، بعد سماحها بحرق نسخة من المصحف الشريف على أراضيها شهر جانفي الماضي.