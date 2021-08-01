هذا ما تُريده إدارة نابولي ومدربها بِشأن آدم الوناس

وصلت إدارة نادي نابولي الإيطالي إلى مُفترق الطرق، بِشأن مستقبل لاعبها الدولي الجزائري آدم الوناس.

ويرتبط صانع الألعاب آدم الوناس (24 سنة) مع نادي نابولي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2022.

وتُريد إدارة نادي نابولي بيع آدم الوناس هذه الصائفة، وقد رفعت سقف المطلب المالي، الذي تتراوح قيمته ما بين 20 و25 مليون أورو.

وأبدت عدّة أندية رغبتها في الاستفادة من خدمات آدم الوناس هذه الأيّام، بينها تورينو وأودينيزي وبارما وسالرنيتانا وفينيزيا ومونزا من إيطاليا وأولمبيك مرسيليا الفرنسي.

وبِالمقابل، يرغب التقني لوتشانو سباليتي مدرب فريق نابولي في تجديد عقد الدولي الجزائري، وتمديده إلى غاية صيف 2026. كما ذكرته تقارير صحفية إيطالية صادرة، الأحد. التي أضافت أن سباليتي يُثمّن القدرات الفنية لِآدم الوناس، وكان مُتحمّسا لِجلبه إلى روما، لمّا درّب فريق “الذئاب” ما بين 2016 و2017.