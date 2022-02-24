هذا ما جاء في رسالة الرئيس تبون في ذكرى 24 فيفري

تحدث رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون، الخميس، في رسالته بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، عن الاستثمار في القطاع.

وجاء في رسالة الرئيس تبون التي قرأها نيابة عنه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان خلال زيارته لحاسي مسعود مايلي:

1- ستصل قيمة الاستثمارات في السنوات الأربعة القادمة إلى أكثر من 39 مليار دولار، وسيخصص 70 بالمائة من هذا المبلغ للاستكشاف والتطوير, لاسيما تحسين معدل الاسترجاع وخاصة في حقول حاسي مسعود وحاسي الرمل”.

2- تخصيص مبلغ 39 مليار دولار لتجسيد المسعى الرامي إلى “الحفاظ على قدرات الإنتاج والتصدير وتعزيزها, بالموازاة مع تكثيف جهود الاستكشاف, وتحسين مراحل الاستخلاص في حقول الإنتاج, وتحقيق التشغيل الأمثل، والرقمنة، وتطبيق التقنيات المتقدمة وخفض التكاليف”.

3- مواصلة تعزيز الدور المحوري لقطاع الطاقة والمناجم في تنفيذ إستراتيجية ‏الدولة في مجال الإنعاش الاقتصادي والانتقال الطاقوي, ‏من أجل الرفع من قدراتنا الإنتاجية لتلبية حاجيات البلاد من الطاقة على المديين المتوسط والبعيد.

4- استكمال وملائمة الإطار القانوني للاستثمار, في كل من قطاعات المحروقات, والمناجم,‏ والطاقات المتجددة لتشجيع الاستثمارات وضمان الأمن الطاقوي ‏للبلاد على المدى الطويل.

5- إعادة بعث الاستثمار وتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة به, بما يتماشى مع البيئة الاقتصادية الحالية وترقية وجهة بلادنا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

6- مواصلة التكفل بالآثار الاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا، لاسيما من خلال إجراءات الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

7- الإشادة بالسجل “المشرف” للاتحاد العام للعمال الجزائريين في الدفاع عن مصالح البلاد خلال جميع المراحل التي مرت بها.