هذا ما جاء في رسالة الرئيس تبون للأمين العام للأمم المتحدة

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعد إنتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي.

واستعرض الرئيس تبون في رسالته إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش الخطوط العريضة للاولويات الاساسية للجزائر في مجلس الأمن 2024-2025.

كما أكد رئيس الجمهورية أن هذا الانتخاب في الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة يلقي على عاتق بلادنا مسؤولية خاصة متمثلة في المشاركة في مسار صنع القرار الدولي الهادف إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين.