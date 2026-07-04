هذا ما جاء في رسالة الفريق أول شنڤريحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ64 لعيد الاستقلال

وجه الفريق أول السعيد شنڤريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم السبت، 4 جويلية، رسالة إلى الضباط وضباط الصف ورجال الصف والمدنيين الشبيهين، وهذا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ64 لعيد الاستقلال يوم غد الأحد 5 جويلية.

وقال الفريق أول في رسالته “بمناسبة استعداد بلدنا الغالي، للاحتفال بالذكرى الرابعة والستين لاستقلاله واستعادة سيادته الوطنية، يسعدني أن أتقدم إليكم أنتم الضباط وضباط الصف ورجال الصف والمدنيين الشبيهين، بأزكى التهاني وأصدق الأماني، متضرعا للمولى العلي القدير أن يعيد عليكم وعلى عائلاتكم الكريمة هذه المناسبات الوطنية المجيدة بالخير واليمن والبركات مشفوعة بدوام الصحة والسعادة والهناء.”

وأضاف الفريق أول في رسالته “بهذه المناسبة المجيدة، أود أن أشيد بالعمليات النوعية التي تضاف إلى سلسلة النتائج الإيجابية التي ما فتئت تحققها وحداتنا ميدانيا، سواء تلك المقحمة في مكافحة الإرهاب، أو تلك الأعمال الجبارة، التي قامت وتقوم بها الوحدات المرابطة على طول حدود بلادنا البرية ومشارفنا البحرية، بغرض التصدي لمختلف الآفات من إرهاب وجريمة منظمة وتهريب الأسلحة والذخيرة والمخدرات، بشتى أنواعها، والتنقيب غير الشرعي عن الذهب والهجرة غير الشرعية وتهريب المواد الغذائية والوقود.”

الفريق اول شنقريحة ثمن “هذه النتائج النوعية والحصائل المشرفة”، ونوه بها “أيما تنويه”، وحث الضباط وضباط الصف ورجال الصف والمدنيين الشبيهين، على أن يثابروا ويعملوا “دون كلل ولا ملل على تعزيزها وتدعيمها أكثر فأكثر، في سبيل توفير كل أسباب الأمن والسكينة والاستقرار في كافة ربوع وطننا المفدى وإحباط كافة المخططات الدنيئة التي تحاك ضده في السر والعلن، من قبل أعداء الأمس واليوم، الذين لم ولن يهضموا أبدا انتصارات الأمس واليوم ووقوف بلادنا شامخة أبية، عصية على أعدائها، مستقلة وسيدة في قراراتها، قوية ومنيعة بجيشها وشعبها، مساندة للقضايا العادلة في العالم، تأبى الخضوع والخنوع وتواصل بخطى واثقة وراسخة، تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، مسارها النهضوي الواعد، وفاء لقيم ومبادئ ثورتنا المجيدة وتجسيدا لحلم شهدائنا الأبرار”.