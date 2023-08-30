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ذهب وطائرات درون وساعات فاخرة

هذا ما حجزته جمارك قسنطينة منذ بداية 2023

الشروق أونلاين
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هذا ما حجزته جمارك قسنطينة منذ بداية 2023
أرشيف
الجمارك

حجزت مصالح الجمارك بقسنطينة في الأشهر الـ7 الأولى من 2023، بضائع تفوق قيمتها المالية 32 مليون دينار.

وحسب ما صرح به المفتش الرئيسي المكلف بالاتصال بمفتشية الجمارك في قسنطينة عبد الكريم غندوس، تخصّ هذه الحصيلة الفترة ما بين 1 جانفي و31 جويلية الماضيين.

و أوضح ذات المسؤول في ندوة صحفية أن البضائع المحجوزة تتضمن على الخصوص:

  • 4 طائرات مسيرة (درون) من الحجم الصغير،
  • وساعات فاخرة،
  • وأكسيسوارات الهواتف النقالة،
  • ومواد تجميل،
  • و1 كلغ من الذهب.

وقد مكّنت عمليات البيع بالمزاد العلني للبضائع المحجوزة خلال الفترة المذكورة، من دعم الخزينة العمومية بأكثر من 13 مليار دينار، يضيف المتحدث.

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