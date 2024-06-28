هذا ما حدث في أول مناظرة بين أكبر مرشحين سنا في تاريخ أميركا

تبادل الرئيس الأميركي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب الاتهامات في أول مناظرة بينهما من الممكن أن تشكل منعطفا في انتخابات 2024 الرئاسية.

وجاءت موافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن ومنافسه في الانتخابات الرئاسية 2024 الرئيس السابق دونالد ترامب على إجراء مناظرتين رئاسيتين لتحافظ على تقليد يعود تاريخه إلى عام 1960.

وكانت أول مناظرة متلفزة في تاريخ الانتخابات الأمريكية بين جون كينيدي وريتشارد نيكسون داخل استديو تلفزيوني دون حضور جمهور، وتوقفت المناظرات حتى عام 1976، ومنذ ذلك الحين كانت تُنظم أمام جماهير يُطلب منها عدم إصدار ضجيج باستثناء بداية ونهاية المناظرة.

وفي المناظرة التي جمعت بايدن بترامب عرض بايدن ما يراه نقاط القوة في سجله، لكنه قدم بعض الأفكار المتشعبة حول خفض تكاليف الرعاية الصحية والتخلص من الأنابيب المحتوية على الرصاص.

واستخدم ترامب البيان الختامي لمهاجمة بايدن، وقال إن منافسه أعاد تطبيق اللوائح، وتعامل بشكل سيء مع الحرب في الشرق الأوسط، والعلاقات مع الصين، والرعاية الصحية.

واختتم بقوله: “نحن في أمة فاشلة، لكنها لن تفشل بعد الآن – سنجعلها عظيمة مرة أخرى. شكرًا.”

ولم يتصافح المرشحان عند مغادرتهما المسرح.

وخلال المناظرة، وجه جو بايدن ضربات لترامب بوصفه مجرمًا مدانًا، وانتقده بشدة بسبب مشاكله القانونية، ليرد ترامب بإثارة موضوع ابن بايدن، هانتر، واصفًا إياه بالمجرم.

وأثناء المناظرة، شن الرئيس السابق دونالد ترامب هجومًا على الرئيس جو بايدن بخصوص سياسات الحدود. وأشار ترامب إلى أن إدارة بايدن شهدت أكثر من 7.9 مليون مواجهة على الحدود الأميركية المكسيكية، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف العدد الذي حدث في عهد ترامب.

وأشار ترامب إلى أن المهاجرين فروا من منازلهم لأسباب متعددة، بما في ذلك تأثير الجائحة على اقتصادات أميركا الوسطى والكوارث الطبيعية.

وعندما اقتربت المناظرة من نهايتها، تناول المرشحان السؤال الحساس حول العمر.

وتذكر بايدن أنه كان في السابق أصغر رجل في السياسة، وانتقل للحديث عن إنجازاته كرئيس كدليل على أنه قادر على أداء المهمة.

من جهته، استذكر ترامب الاختبارات المعرفية التي أجراها كرئيس وتحدى بايدن للقيام بنفس الشيء.

ثم تحدث المرشحان عن صفاتهما البدنية والرياضية وتجادلا حول من لديه مهارات أفضل في لعبة الغولف.

أخيرًا، قال ترامب: “لنكن ناضجين.” فرد عليه بايدن: “أنت طفل”.

مع نهاية المناظرة بين بايدن وترامب، أحصت “سي إن إن” عدد الدقائق التي تحدث فيها المرشحان خلال تسعين دقيقة: تحدث ترامب لمدة 38 دقيقة و13 ثانية وتحدث بايدن لمدة 33 دقيقة و41 ثانية.