هذا ما حدث لأمريكية غٌرست شريحة في دماغها بسبب معاناتها من الصرع والوسواس القهري!

كشفت سيدة أمريكية تبلغ من العمر 34 عاما كيف غيّرت شريحة حياتها بشكل جذري، كانت قد غرست في دماغها عام 2019 بسبب معاناتها من الصرع والوسواس القهري.

وبعدما كان الوسواس القهري يتحكّم بحياة السيدة الأمريكية، التي كانت تغسل يديها حتى تنزف أو تعيد التحقق مرات عدة من أن النوافذ مغلقة أو تتناول الطعام بمفردها خوفاً من الإصابة بأي عدوى، باتت هذه التصرفات مجرّد ذكريات حسبها، بفضل شريحة صغيرة غرست في الجزء الخلفي من دماغها.

وبحسب ما أفاد تقرير نشرته وكالة فرنس برس فإن الأمريكية آمبر بيرسون، المقيمة في ولاية أوريغون غرب الولايات المتحدة، تعتبر أول شخص يُزَوَّد بالشريحة، التي تُعدّ ثورية في معالجة اضطرابات الوسواس القهري ونوبات الصرع.

قالت بيرسون للوكالة الفرنسية: “تحسّنت حياتي اليومية وبتّ حاضرة فيها، وهذا أمر مذهل. قبل ذلك، كنت محاصرة باستمرار داخل ذهني ومنشغلة في هواجسي، حيث استهلكت اضطرابات الوسواس القهري الحاد حوالي “8 أو 9 ساعات” من يومي، ما تسبب في عزلتي اجتماعيا”.

وأضافت: “كنت قبل الخلود إلى النوم، أتأكد من أن الأبواب والنوافذ مغلقة، وتمديدات الغاز غير مشغّلة والكهرباء مفصولة عن الأجهزة، وخشية الإصابة بأي عدوى، كنت أستحم في كل مرة أهتم بقطتي، وكنت أغسل يدي جيداً لدرجة أن تصبح مفاصلها جافة وتنزف”.

وأوضحت أن الوسواس جعلها تفضل تناول الطعام بمفردها لا مع أفراد عائلتها أو أصدقائها، لكن بعد غرس الشريحة أصبح الوسواس يأخذ حوالي نصف ساعة من وقتي فقط.

وانتظرت بيرسون 8 أشهر قبل أن تلاحظ التغييرات الأولى في تصرّفاتها، بعد غرس الشريحة التي غيرت مسار حياتها نحو الأحسن، حيث تقول:”بتّ سعيدة مجددا ومتحمسة للخروج والعيش حياة طبيعية والتواجد مع أصدقائي وعائلتي الذين انقطعت عنهم لسنوات”.

كيف تعمل الشريحة الدماغية؟

تُستخدم هذه التقنية التي تسمى التحفيز العميق للدماغ، منذ أكثر من 30 سنة في علاج الصرع، لكن دورها في الحد من اضطرابات الوسواس القهري كان لا يزال غير مفهوم بشكل جيد ويقتصر على الأبحاث التجريبية.

وبالجراحة المبتكرة التي أجراها أطباء من جامعة أوريغون للصحة والعلوم عام 2019 لبيرسون، تبين أن الغرسة التي يبلغ قطرها 32 ملم ترسل نبضا كهربائيا عندما ترصد ردود أفعال غير طبيعية في دماغ المريض لاستعادة الأداء الطبيعي.

وأكد جراح الأعصاب أحمد رسلان، الذي لا يزال مندهشا من نتائج مريضته، أن الشريحة الدماغية تعتبر الجهاز الوحيد في العالم الذي يعالج الوسواس القهري والصرع في ذات الوقت

ولأن بيرسون خضعت لاستئصال قسم من دماغها بسبب إصابتها بالصرع الدائم، وكانت تعاني من نوبات عنيفة لدرجة أنّ إحداها تسببت لها بسكتة قلبية، فقد قرر الأطباء غرس الشريحة في دماغها بطلب منها.

واقترحت المريضة على الفريق الطبي غرس الشريحة بالقول: “بما أنكم ستدخلون إلى دماغي لتضعوا قطبا كهربائيا، وبما أنني مصابة أيضاً باضطراب الوسواس القهري، هل يمكنكم غرس قطب يساعدني في التغلب على هذا الاضطراب النفسي؟”.

وعلق الطبيب رسلان: “لحسن الحظ أخذنا هذا الاقتراح على محمل الجد”.