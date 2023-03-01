-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هذا ما حدث للاعب برازيلي بعد إتباعه النظام الغذائي لرونالدو

عمر سلامي
  • 884
  • 0
هذا ما حدث للاعب برازيلي بعد إتباعه النظام الغذائي لرونالدو
ح.م
كريستيانو رونالدو

قال لاعب فريق بالميراس، البرازيلي غابرييل مينينو، أنه فشل في إتباع النظام الغذائي الذي يعتمده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بدليل ما حدث له على أرضية الميدان.

وقال اللاعب البالغ من العمر 22 عاما، في تصريحات لـشبكة “أبولا” البرتغالية، في حديثه عن أدائه في أول مباراة بعد إتباع النظام الغذائي لرونالدو: ” لم أتحمل الركض أثناء عمليات الإحماء قبل المباراة، وفكرت فقط في أنني سأموت”.

وأضاف: “الأمر زاد سوءا بعد 5 دقائق من البداية، فلم أستطع التحمل أكثر، وطلبت من المدرب أن يقوم باستبدالي على الفور”.

وتحدث اللاعب البرازيلي عن قراره بإتباع النظام الغذائي: “كان وزني مناسبا للاعب كرة قدم، لكنني قررت التغيير، فتحدثت مع مسؤولة التغذية في بالميراس، وطلبت منها إتباع نظام كريستيانو رونالدو الخاص بالتغذية”.

وأوضح: “كان النظام الغذائي يتمثل في بيضة ومكملات غذائية قبل التمرين الصباحي، أما الغداء فكان عبارة عن سمك وسلطة أو وجبة خفيفة مع المزيد من المكملات، أما العشاء فكان سمكا وسلطة مرة أخرى، وقبل النوم المزيد من المكملات”.

مقالات ذات صلة
منافس اتحاد العاصمة يقيل مدربه

منافس اتحاد العاصمة يقيل مدربه

بسبب تفضيله ميسي على بن زيمة.. هجوم عنصري من جمهور الريال على ألابا

بسبب تفضيله ميسي على بن زيمة.. هجوم عنصري من جمهور الريال على ألابا

تخصيص قطارين لنقل أنصار شباب بلوزداد إلى عنابة

تخصيص قطارين لنقل أنصار شباب بلوزداد إلى عنابة

أوّل مباراة أساسيا لـ “قندوسي” في صفوف الأهلي

أوّل مباراة أساسيا لـ “قندوسي” في صفوف الأهلي

ديلور يعاني في الدوري الفرنسي وصيامه عن التهديف يتواصل

ديلور يعاني في الدوري الفرنسي وصيامه عن التهديف يتواصل

الترجي يمتلك الفرصة الأكبر للتأهل وعلينا أن نحقق “الحلم”

الترجي يمتلك الفرصة الأكبر للتأهل وعلينا أن نحقق “الحلم”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد