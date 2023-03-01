هذا ما حدث للاعب برازيلي بعد إتباعه النظام الغذائي لرونالدو

قال لاعب فريق بالميراس، البرازيلي غابرييل مينينو، أنه فشل في إتباع النظام الغذائي الذي يعتمده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بدليل ما حدث له على أرضية الميدان.

وقال اللاعب البالغ من العمر 22 عاما، في تصريحات لـشبكة “أبولا” البرتغالية، في حديثه عن أدائه في أول مباراة بعد إتباع النظام الغذائي لرونالدو: ” لم أتحمل الركض أثناء عمليات الإحماء قبل المباراة، وفكرت فقط في أنني سأموت”.

وأضاف: “الأمر زاد سوءا بعد 5 دقائق من البداية، فلم أستطع التحمل أكثر، وطلبت من المدرب أن يقوم باستبدالي على الفور”.

وتحدث اللاعب البرازيلي عن قراره بإتباع النظام الغذائي: “كان وزني مناسبا للاعب كرة قدم، لكنني قررت التغيير، فتحدثت مع مسؤولة التغذية في بالميراس، وطلبت منها إتباع نظام كريستيانو رونالدو الخاص بالتغذية”.

وأوضح: “كان النظام الغذائي يتمثل في بيضة ومكملات غذائية قبل التمرين الصباحي، أما الغداء فكان عبارة عن سمك وسلطة أو وجبة خفيفة مع المزيد من المكملات، أما العشاء فكان سمكا وسلطة مرة أخرى، وقبل النوم المزيد من المكملات”.