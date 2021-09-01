هذا ما حدث لِعقد أوناس

طرأ جديد بِخصوص اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس، متوسط ميدان هجوم فريق نابولي الإيطالي.

وكان آدم الوناس (24 سنة) يرتبط مع نادي نابولي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2022.

واتّفق الدولي الجزائري ومسؤولي النادي الإيطالي على إضافة عام آخر للعقد، المدّة المُرادفة حتى الـ 30 من جوان 2023. عِلما أن ستار سوق الانتقالات الصيفية أُسدل مساء الثلاثاء وبِالضبط عند منتصف الليل. كما أوردته تقارير صحفية محلية صادرة، الأربعاء.

لكن الصحيفة الإيطالية الشهيرة “كورييري ديلو سبورت”، وفي تقرير لها نشرته، الأربعاء، ذكرت أن تمديد عقد آدم الوناس إلى غاية صيف 2023، كان قبيل انتقال الدولي الجزائري إلى فريق نيس الفرنسي في أوت 2019، بِصيغة الإعارة. وأشارت إلى أن الاتّفاق تمّ بِسرّية دون تسريبات للإعلام.