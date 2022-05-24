هذا ما حدث لِمدرب بن ناصر بعد التتويج بِاللقب

تعرّض التقني ستيفانو بيولي مدرب إسماعيل بن ناصر في فريق ميلان آسي الإيطالي، إلى حادثة غريبة بعد إحراز لقب البطولة مساء الأحد.

وفضلا عن الكأس التي ترمز إلى لقب البطولة الإيطالية، سلّم اتحاد الكرة المحلّي ميداليات للاعبي وأعضاء الجهاز الفني للميلان.

وفي غمرة احتفال لاعبي فريق ميلان آسي بِالتتويج، اقتحم الجمهور أرضية الميدان، واقترب أحد المُشجّعين من المدرب بيولي واختلس منه الميدالية.

واللافت أن اللص لجأ إلى موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، ونشر صورة للميدالية، وكتب: “شكرا، بيولي”! ثم عاد بعد فترة وقام بِإغلاق صفحته، ربّما تبديدا للأثر، وتفاديا للبحث عنه.

ونقلت أحدث تقارير وسائل الإعلام الإيطالي على لسان المدرب ستيفانو بيولي قوله، إن الميدالية ثمينة ولا يملك غيرها، ويُناشد اللص بِأن يُعيدها إليه.