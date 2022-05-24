-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هذا ما حدث لِمدرب بن ناصر بعد التتويج بِاللقب

علي بهلولي
  • 287
  • 0
هذا ما حدث لِمدرب بن ناصر بعد التتويج بِاللقب
الأرشيف
المدرب بيولي رفقة لاعبه بن ناصر

تعرّض التقني ستيفانو بيولي مدرب إسماعيل بن ناصر في فريق ميلان آسي الإيطالي، إلى حادثة غريبة بعد إحراز لقب البطولة مساء الأحد.

وفضلا عن الكأس التي ترمز إلى لقب البطولة الإيطالية، سلّم اتحاد الكرة المحلّي ميداليات للاعبي وأعضاء الجهاز الفني للميلان.

وفي غمرة احتفال لاعبي فريق ميلان آسي بِالتتويج، اقتحم الجمهور أرضية الميدان، واقترب أحد المُشجّعين من المدرب بيولي واختلس منه الميدالية.

واللافت أن اللص لجأ إلى موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، ونشر صورة للميدالية، وكتب: “شكرا، بيولي”! ثم عاد بعد فترة وقام بِإغلاق صفحته، ربّما تبديدا للأثر، وتفاديا للبحث عنه.

ونقلت أحدث تقارير وسائل الإعلام الإيطالي على لسان المدرب ستيفانو بيولي قوله، إن الميدالية ثمينة ولا يملك غيرها، ويُناشد اللص بِأن يُعيدها إليه.

مقالات ذات صلة
الفاف من دون رئيس.. بهلول أول المترشحين في انتظار زفزاف وصادي

الفاف من دون رئيس.. بهلول أول المترشحين في انتظار زفزاف وصادي

مباراة الجزائر والكاميرون.. فيديو لراوراوة يحدث جدلا

مباراة الجزائر والكاميرون.. فيديو لراوراوة يحدث جدلا

باقة من صور تتويجَي محرز وبن ناصر بِاللّقب

باقة من صور تتويجَي محرز وبن ناصر بِاللّقب

الكاف يعطي تعليمات صارمة لغوميز حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

الكاف يعطي تعليمات صارمة لغوميز حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

بِالفيديو: هدف آخر لِبلايلي

بِالفيديو: هدف آخر لِبلايلي

“تولوز” الفرنسي يريد ضمّ مدافع “الخضر” أحمد توبة

“تولوز” الفرنسي يريد ضمّ مدافع “الخضر” أحمد توبة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد