هذا ما حصل لـ”كارولين” بعد تعرضها للضرب في منزلها بالسويد! (فيديو)
كشفت اليوتيوبوز الجزائرية “كارولين” ما حصل لها بعد تعرضها للضرب رفقة صديقها، من طرف جماعة أشرار في منزلها بالسويد.
وقالت المرأة المثيرة للجدل إنها كانت خائفة كثيرا لدرجة أنها تبولت لا إراديا في ملابسها، حينما وجدت نفسها في مواجهة 3 شبان ظاهر عليهم تعاطي المخدرات.
وظهرت كارولين في مقطع مصور وهي تروي تفاصيل الحادثة وما عاشته من رعب قبل استعانتها وشريكها “إسحاق” بالكلاب ومن بعدها قدوم الشرطة.
وقالت في آخر المقطع المصور إنها تشك في طليقها “توم”، الذي انفصلت عنه مؤخرا وأثارت جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بدخولها في مرحلة اكتئاب وحلقها شعرها ثم عيشها مع رجل آخر في منزلها دون زواج رسمي.
حبة وكارولين.. هل تغيرت معايير المجتمع الجزائري؟
عقد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقارنة بين المدعوة كارولين، والعالم بلقاسم حبة بعد الاستقبال غير المتوقع الذي حظيت به اليوتيوبوز المقيمة في السويد.
وتساءل كثيرون إن كانت معايير المجتمع الجزائري تغيّرت حتى اصطف المئات في انتظارها لساعات في حين ألقى هو المحاضرات العلمية في أقسام شبه فارغة وبعيدا عن التغطية الإعلامية.
لماذا لم يحضى العالم الجزائري #بلقاسم_حبة باستقبال مثل استقبال النكرة كارولين انستغرام في مطار هواري بومدين ؟! pic.twitter.com/1MVWEwcFvn
— Mansouri Bakhti (@MansouriBakhti3) December 7, 2021
وبكثير من السخرية ارتأى البعض أن يستبدل الشعب كل 5 سنوات وليس الرئيس لأنه صار كالقطيع يمشي نحو حتفه وهو ضاحك، إذ كيف تقطع الكثيرات مسافة بعيدة من أجل استقبال نكرة لم تقدم حسبهم سوى التفاهة.
لا أعرف من تكون كارولين التي استقبلت بحشود كبيرة اليوم بمطار هواري بومدين، لكن أكررها وأقول: أكبر تحدي وأقصى سقف لثقافتنا ومستوانا أن نعزف ونغني الواي واي ونرقص رقصة العلاوي.
— Azeddine Mazouz (@mazouz_azeddine) December 7, 2021
وتأسف البعض من التهميش الكبير للعالم بلقاسم حبة، وهو صاحب الـ 1500 اختراع، وفخر الجزائر في الخارج، والذي أتى حاملا حقيبة علمية وأفكارا مستجدة بين ثناياها فائدة للبشرية.
شعب يأتي الى المطار ليستقبل اليوتبرز#كارولين بالآلاف بينما يتجاهل تواجد البروفيسور #بلقاسم_حبه شعب غاشي لا تنتظر منه خير!
— chafaa slimane (@elchafai) December 6, 2021
علماء الأمة الجزائرية يكرمون في العالم (قطر)
كالطير المهاجر عالم الفيزياء الجزائري #بلقاسم_حبه
وسخفاء #الجزائر يحضون باستقبال الأبطال، اليوتيوبوز #كارولين#ياودي_ذي_البلاد_ما_فيهاش #الهربة
— kamel ben ahmed كمال بن احمد (@KAMELECO) December 6, 2021
وذكّر نشطاء بحادثة ريفكا الذي جمع لعيد ميلاده عام 2018 حشودا كبيرة في مقام الشهيد، في الوقت الذي تشارك فيه الحافظات للقرآن في مسابقات دولية ويدخلن دون ضجة ودون استقبال حاشد.
ما الذي يحدث في بلدي لماذا صارت الرداءة و الانحطاط مرضا مستشريا في شباب اليوم ايعقل أن تتهافت جموع من الشباب على هذه السلع الرخيسة بالامس ريفكا و اايوم كارولين و غدا لا ادري من انها و الله فتنة هذا العصر pic.twitter.com/Ijq4C0u2OB
— جبير الجزائري🇸🇦❤ 🇩🇿 (@djoubiralgerien) December 7, 2021
وارتأى مغردون أن وقت التغيير قد حان، مؤكدين بأن مجتمعنا تلزمه ثورة في كافة المجالات لمعالجة حجم التأخر الفكري وانهيار منظومة القيم.
اعتقد أنه حان الوقت لثورة في القيم والفكر والأخلاق، يقودها مصلحون ومفكرون يعالجون حجم التأخر الفكري وانهيار منظومة القيم التي تنهش الشعب تصاحب الثورة الاقتصادية والسياسية. #بلقاسم_حبه × #كارولين
— kamel ben ahmed كمال بن احمد (@KAMELECO) December 7, 2021
كارولين.. يوتوبوز تحدث ضجة بمطار هواري بومدين (فيديو)
وكانت اليوتوبوز الجزائرية المقيمة في السويد كارولين، قد أحدثت ضجة بمطار هوراي بومدين، الاثنين 06 ديسمبر 2021 بعد اصطفاف عشرات المعجبين لاستقبالها.
وأظهرت فيديوهات متداولة لحظة التدافع عند وصول “المؤثرة كارولين” كما يسمونها للجزائر بعد غياب لسنوات، من طرف عشرات المعجبين من أجل التقاط الصور معها.
وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديوهات المتداولة، مستغربين طريقة استقبالها في حين أكد البعض عدم معرفتهم بها ولا بنوعية الفيدوهات التي تقدمها.
منقولة
العاصمة العشرات و ربما المئات يستقبلون المدعوة كارولين أول مرة نسمع بها احدى ما يسمى بالمؤثرات على موقع أنستغرام . 🤔ماذا يحدث في البلد و لماذا تغيرت بهذا الشكل pic.twitter.com/32icahrbdW
— Hesham 🌺 (@hsham49485455) December 6, 2021
وتعيش كارولين وهي جزائرية واسمها الحقيقي شاهيناز وتنحدر من ولاية تيارت، بالسويد منذ 10 سنوات وتشارك معجبيها يومياتها رفقة ابنتيها وزوجها السويدي.
#شعوب
🔴🔴 الصورة من مطار هواري بومدين قبل لحظات!
جمهور غفير ينتظر إحدى مؤثرات الانستغرام زعما مؤثرة مفهمتش في ماذا اثرت المدعوة كارولين الجزائرية المقيمة بالخارج 🤷
حمد لله على نعمة العقل.
بالتفاهة تعيش و تولي مشهور و يستقبلوك. pic.twitter.com/kEZGCqXKbt
— Nes Rine (@NesRine78027518) December 6, 2021