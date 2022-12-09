هذا ما حصل من تغييرات على موقع خدمات بريد الجزائر

تحديث جديد أتاح عديد المزايا وتم تعديل أخرى

أطلقت مؤسسة بريد الجزائر نسخة جديدة لموقعها المتعلق بالخدمات عن بعد، إثر عملية تحديث أتاحت خدمات ومزايا جديدة وجرى تعديل أخرى، في انتظار تحديثات أخرى على التطبيق الرسمي على الهاتف النقال “بريدي موب” ستفعل قريبا، في إطار استراتيجية المؤسسة لتبسيط الخدمات وتنويعها وتقريبها من الزبائن أكثر فأكثر.

في هذا السياق، أصبح لزاما على مستخدمي موقع بريد الجزائر المتعلق بالفضاء الشخصي لمالك الحساب الجاري البريدي تغيير كلمة السر التي تتيح له الولوج على مختلف الخدمات، على غرار الكشف عن الرصيد وكشف الحساب وطلب الصكوك وطلب البطاقة الذهبية وفتح الحساب الجاري وغيرها من الخدمات.

ووفق التحيين الذي جرى إطلاقه قبل يومين، مثلما لاحظته “الشروق” على موقع المؤسسة، فإنه صار إجباريا تغيير كلمة السر السابقة التي كانت تتشكل من 4 رموز فقط، وحاليا صارت الكلمة تتكون من 8 رموز إلزامية، مع وجوب أن تتضمن حروفا وأرقاما، وتم إلغاء الإجراء المتعلق برموز التحقق التي تتكون من أربعة حروف وأرقام في الغالب.

وصار بإمكان الملايين من زبائن بريد الجزائر الكشف عن رصيد حسابهم عبر الموقع في الوقت الآني، أي أن دخول أي رصيد إلى الحساب يمكن التحقق منه في نفس اللحظة عبر الموقع، في حين كان الموقع يقوم بعملية التحديث كل 24 ساعة، ما كان يدفع الزبائن للتوجه إلى مكاتب البريد للتحقق من دخول الرصيد من عدمه خصوصا عمليات التحويل.

وأتاح التحديث الجديد لموقع بريد الجزائر في الشق المتعلق بالإخطار عبر الرسائل النصية القصيرة، خدمة جديدة تُضاف إلى الخدمتين السابقتين المتعلقتين بإشعار دخول رصيد على الحساب أو السحب منه، وفي هذه المرة تم إضافة خدمة الحصول على القيمة الجديدة المتوفرة في الحساب سواء بعد السحب أو دخول رصيد إليه، وهي اختيارية يمكن للزبون تفعيل الاستفادة منها أو تعطيل ذلك.

ويمكن للزبائن طلب البطاقة الذهبية مباشرة عبر الموقع وتغيير مكتب توصيلها الذي يستلمها فيه مالكها، خصوصا الذين يقيمون بعيدا عن عنوان الحساب الجاري البريدي المقيد لدى المؤسسة، ويمكن لمالكها تعطيلها مباشرة بنفسه في حال ضياعها أو سرقتها، كما يتيح التحديث تتبع مسارها من لحظة طلبها إلى غاية وصولها إلى المركز البريدي الذي حدده هو.

وتم إضافة خاصية رمز الاستجابة السريعة (QR Code) لكل عملية كشف عن تفاصيل الحساب لفترة زمينة معينة يختارها الزبون، حيث يظهر الرمز في أعلى الوثيقة وأسفلها جدل خاص بتفاصيل الحساب للفترة المطلوبة.

وحسب مصادر تواصل معها “الشروق” ببريد الجزائر، فإن التطبيق الرسمي على الهاتف النقال “بريدي موب” سيتم هو الآخر إخضاعه لتحديثات قريبًا، في إطار استراتيجية المؤسسة لتحسين الخدمات التي تقدمها وتبسيطها أكثر للزبائن، على غرار ما تم على الموقع الإلكتروني.