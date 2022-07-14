هذا ما حلّ باللاجئة الأوكرانية خاطفة البريطاني من زوجته!
أصيبت اللاجئة الأوكرانية التي خطفت الرجل البريطاني من زوجته بعد أيام قليلة من الإقامة لديهم بالعمى الجزئي، حسب تقارير إخبارية.
ووفقا لما نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، فإن البريطاني، توني جارنيت، 29 عاما، الذي ترك زوجته لورنا وطفليهما في برادفورد ، إحدى مدن غرب يوركشير شمالي إنجلترا في بداية شهر ماي الماضي، مثل أمام المحكمة، الأربعاء 13 جويلية ووافق على وقف الاتصال مع زوجته السابقة.
وتقدمت لورنا البالغة من العمر 28 عاما، بشكوى قضائية، طالبة الحصول على أمر يمنع زوجها حارس الأمن من الاتصال بها بعد تخليه عنها وعن ابنتيه وهروبه مع الأوكرانية.
EXCLUSIVE: Father-of-two, 29, who left mother of his children for Ukrainian refugee who moved into their home is told in court to stop contacting the partner he walked out on
via https://t.co/SvLaQx6uqp https://t.co/e1aj5sxXiM
— Marc Hoare (@020644) July 13, 2022
وكشفت تقارير إخبارية إصابة اللاجئة الأوكرانية صوفيا كركديم، 22 عاما، بـ ” عمى جزئي”، حيث أصيبت بعدوى في العين وهي في طريقها إلى المملكة المتحدة من ألمانيا، واضطرت للخضوع لعملية جراحية ستأخد على إثرها راحة لمدة 6 أشهر.
Pai de duas crianças, Tony Garnett disse que vem cuidando de Sofiia Karkadym, que precisou passar por uma cirurgia oftalmológica. “Só queremos nos levantar e começar nosso novo capítulo na vida o mais rápido possível”, declarou https://t.co/2vDqACc9kF
— @crescer (@crescer) July 7, 2022
Tony Garnett made his name known a few weeks ago after leaving his partner of eight years for 22-year-old Sofiia Karkadym.
After recently becoming her carer, due to her partial blindness, Tony wants to start a family with his new lovehttps://t.co/4LfmA3MHF5
— JOE (@JOE_co_uk) July 8, 2022
أصيبت اللاجئة الأوكرانية صوفيا كركديم بالعمى الجزئي بعد شهرين من واقعة خطفها قلب رجل بريطاني من زوجته وأولاده بعد الإقامة لديهم. وعلق الزوج البريطاني على ما حدث بأنه سيتخلى عن العمل في شركة أمنية ليقدم لها الرعاية بدوام كامل.
يهمك عن جرائم العاشق المهجورhttps://t.co/BWYxurBrmF pic.twitter.com/AGHpVowVHy
— دقائق (@daqaeqnet) July 14, 2022
وضجت شبكات التواصل الاجتماعي بصور الأوكرانية صوفيا كركديم رفقة الزوج البريطاني الذي نجحت في خطف قلبه خلال 10 أيام فقط من الإقامة في منزله.
📮 قرر حارس الأمن 👮🏼 توني غارنيت (29 عاما) وهو أب لطفلين وزوجته لورنا (28 عاما) بريطاني 🇬🇧 الجنسية .
إستقبال اللاجئة الأوكرانية 🇺🇦 صوفيا كركديم (22 عاما) في منزلهما .
وبعد 10 أيام وقع في حبها وهرب العاشقين معاً .. وقال توني ” نخطط لقضاء حياتنا معاً ” ونحن متأسفان #للورنا ع الألم pic.twitter.com/efbLqbeqv9
— sam bin tareq☕️ (@TareqSam) May 21, 2022
لاجئة اوكرانية ، صوفيا كركديم ، تم تسكينها في منزل اسرة بريطانية لزوج يدعي توني جارنيت وزوجتة لورنا، 10 ايام ثم خرجت من المنزل ومعها توني نفسه وانفصلا الزوجين ولديهم طفلان pic.twitter.com/y2mqC9NXa6
— حدث بالفعل (@7adasBelfe3l) May 23, 2022