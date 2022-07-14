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جواهر

هذا ما حلّ باللاجئة الأوكرانية خاطفة البريطاني من زوجته!

نادية شريف
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هذا ما حلّ باللاجئة الأوكرانية خاطفة البريطاني من زوجته!

أصيبت اللاجئة الأوكرانية التي خطفت الرجل البريطاني من زوجته بعد أيام قليلة من الإقامة لديهم بالعمى الجزئي، حسب تقارير إخبارية.

ووفقا لما نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، فإن البريطاني، توني جارنيت، 29 عاما، الذي ترك زوجته لورنا وطفليهما في برادفورد ، ‏إحدى مدن غرب يوركشير شمالي إنجلترا في بداية شهر ماي الماضي، مثل أمام المحكمة، الأربعاء 13 جويلية ووافق على وقف الاتصال مع زوجته السابقة.

وتقدمت لورنا البالغة من العمر 28 عاما، بشكوى قضائية، طالبة الحصول على أمر يمنع زوجها حارس الأمن من الاتصال بها بعد تخليه عنها وعن ابنتيه وهروبه مع الأوكرانية.

وكشفت تقارير إخبارية إصابة اللاجئة الأوكرانية صوفيا كركديم، 22 عاما، بـ ” عمى جزئي”، حيث أصيبت بعدوى في العين وهي في طريقها إلى المملكة المتحدة من ألمانيا، واضطرت للخضوع لعملية جراحية ستأخد على إثرها راحة لمدة 6 أشهر.

وضجت شبكات التواصل الاجتماعي بصور الأوكرانية صوفيا كركديم رفقة الزوج البريطاني الذي نجحت في خطف قلبه خلال 10 أيام فقط من الإقامة في منزله.

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