هذا ما خرج به اجتماع الخبازين مع ممثلي 8 وزارات

أجرى، الإثنين، ممثلي 8 دوائر وزارية اجتماعا بمقر وزارة التجارة تطرق إلى انشغالات الخبازين، وهذا بعد رفع سعر الخبز المدعم إلى 15 دج بشكل عشوائي.

وحسب بيان لوزارة التجارة فقد شارك في الاجتماع الذي نظم الإثنين كل من الجمعيات المهنية للتجار، فيديرلية الخبازين، ممثلين عن خبازين ومسؤولين من الدوائر الوزارية(الداخلية، المالية، الطاقة، الموارد المائية، الفلاحة، الصناعة، البيئة والتجارة).

وتطرق هذا الاجتماع حسب المصدر ذاته إلى أهم المحاور والانشغلات التي آثارها الخبازين ودراسة الآليات الكفيلة بتنفيذها وفقا لرزنامة تحدد من طرف كل الشركاء الحاضرين.

وفي هذا السياق تم الاتفاق على تحديد الأولويات وعلى كل طرف تقديم اقتراحات عملية لتجديد هذه الانشغالات.حيث تعرض هذه الاقتراحات خلال الاجتماع القادم والمقرر تنظيمه يوم الاثنين 17 جانفي 2022.

رفع سعر الخبز.. صدور أول تحذير رسمي

حذر والي ولاية معسكر عبد الخالق صيودة، الأحد، الخبازين من رفع سعر الخبر العادي الذي لا يتجاوز 10 دج، مشيرا إلى أن أي زيادة تبقى خارج إطار القانون، دون قرار من وزارة التجارة.

ونشرت الصفحة الرسمية لولاية معسكر بيانا جاء فيه: ينهي السيد عبد الخالق صيودة والي ولاية معسكر إلى كافة علم كافة مواطنات ومواطني ولاية معسكر أن سعر بيع الخبز العادي مقنن بـ 10دج للخبزة وأي رفع لسعره المقنن يبقى خارج الأطر والقوانين المعمول بها.

وأوضحت: “في حين تحتفظ مصالح الولاية ممثلة في مصالح التجارة بحق المتابعة القضائية ضد كل صاحب مخبزة عبر إقليم الولاية يرفع سعر الخبز العادي لأكثر من 10 دج”.

وأضافت: “في حين يدعوا السيد والي الولاية مواطنات ومواطني الولاية للتبليغ عن أي مخبزة ترفع سعر الخبز العادي عن سعره المقنن”.

وتابع: “هذا في إنتظار ما يسفر عنه لقاء مملثي المخبزات على المستوى الوطني مع مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات”.