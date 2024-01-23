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الجزائر

هذا ما خلُص إليه منتدى رجال الأعمال الجزائريين والفنزويليين

الشروق أونلاين
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هذا ما خلُص إليه منتدى رجال الأعمال الجزائريين والفنزويليين

دعا وزير الفلاحة، يوسف شرفة، المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والفنزويليين إلى العمل من أجل تعزيز الشراكة في القطاعات المرتبطة بالأمن والسيادة الغذائيين.

وأوضح شرفة بمناسبة مشاركته في منتدى الأعمال الجزائري الفنزويلي، بأن الجزائر تعمل على تنويع اقتصادها في اطار استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق أمن وسيادة غذائيين وتشجيع الإستثمار الأجنبي سيما في مجال الفلاحة الاستراتيجية.

وأشار في هذا الخصوص إلى الفلاحة الاستراتيجية في جنوب البلاد، داعيا متعاملي البلدين إلى تكثيف الاتصالات والعمل من أجل إقامة شراكات في الفروع الفلاحية التي تعزز التبادل الاقتصادي الثنائي.

من جانبه أكد الوزير الفنزويلي للفلاحة المنتجة والأراضي، ويلمار كاسترو سوتيلدو، على “التكامل الفلاحي” الذي يمكن أن يتحقق بين البلدين في إطار تبادل تجاري تكاملي.

وأوضح في هذا الخصوص أن السوق الفنزويلية بحاجة إلى منتجات فلاحية جزائرية والتي يمكن أن تشكل جانبا من المبادلات التجارية التي من شأنها تقريب البلدين على المستوى الاقتصادي وتخلق علاقات تجارية.

كما أشار الوزير الفنزويلي إلى “التجربة الكبيرة” التي تتمتع بها الجزائر في مجال الغاز، مبرزا إمكانيات التعاون في ميدان الكهرباء القائمة على الغاز بين البلدين.

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