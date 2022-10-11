هذا ما خلفته التقلبات الجوية بولاية سعيدة
كشفت مصالح الحماية المدنية الثلاثاء، عن حصيلة تدخلاتها بسبب التقلبات الجوية عبر ولاية سعيدة، والتي خلفت وفاة شخصين وإجلاء آخرين .
وحسب بيان للمصالح المعنية فقد قامت الحماية المدنية لولاية سعيدة بإجلاء 9 أشخاص من مناطق مختلفة كانو محاصرين فيما تسجيل حالة وفاة وإصابة آخر إثر تعرضهما لحادث مرور بمنطقة مريغية بلدية هونت دائرة سيدي بوبكر .
كما تم العثور على جثة الطفل 13سنة الذي جرفته السيول بعد عملية تمشيط واسعة
حصيلة تدخلات وحدات #الحماية_المدنية #ولاية_سعيدة والخاصة بتساقط الامطار.https://t.co/Uu0QOJ2lat
— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) October 11, 2022