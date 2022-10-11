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الجزائر

هذا ما خلفته التقلبات الجوية بولاية سعيدة

الشروق أونلاين
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هذا ما خلفته التقلبات الجوية بولاية سعيدة
ح.م
صورة تعبيرية

كشفت مصالح الحماية المدنية الثلاثاء، عن حصيلة تدخلاتها بسبب التقلبات الجوية عبر ولاية سعيدة، والتي خلفت وفاة شخصين وإجلاء آخرين .

وحسب بيان للمصالح المعنية فقد قامت الحماية المدنية لولاية سعيدة بإجلاء 9 أشخاص من مناطق مختلفة كانو محاصرين فيما تسجيل حالة وفاة وإصابة آخر إثر تعرضهما لحادث مرور بمنطقة مريغية بلدية هونت دائرة سيدي بوبكر .

كما تم العثور على جثة الطفل 13سنة الذي جرفته السيول بعد عملية تمشيط واسعة

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