هذا ما خلفته التقلبات الجوية بولاية سعيدة

كشفت مصالح الحماية المدنية الثلاثاء، عن حصيلة تدخلاتها بسبب التقلبات الجوية عبر ولاية سعيدة، والتي خلفت وفاة شخصين وإجلاء آخرين .

وحسب بيان للمصالح المعنية فقد قامت الحماية المدنية لولاية سعيدة بإجلاء 9 أشخاص من مناطق مختلفة كانو محاصرين فيما تسجيل حالة وفاة وإصابة آخر إثر تعرضهما لحادث مرور بمنطقة مريغية بلدية هونت دائرة سيدي بوبكر .

كما تم العثور على جثة الطفل 13سنة الذي جرفته السيول بعد عملية تمشيط واسعة