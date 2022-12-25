هذا ما خلفه إعصار “القنبلة” الثلجي في الولايات المتحدة وكندا     

تشهد الولايات المتحدة الأميركية وكندا إعصارا ثلجيا وصف بالتاريخي، حيث أد إلى مقتل 19 شخصا وإلغاء آلاف الرحلات الجوية، مع وصول درجة الحرارة إلى 48 درجة تحت الصفر في بعض المناطق.

وأدت العواصف الثلجية التي أطلق عليها خبراء الطقس في الولايات المتحدة “إعصار القنبلة”، إلى شلل تام في خدمات السفر والتنقل، إذ تم تأجيل وإلغاء أكثر من 2500 رحلة جوية في عدة مطارات في البلاد.

وأفادت وسائل اعلام محلية بأن ما لا يقل عن 19 شخصا لقوا مصرعهم في انخفاض قياسي لدرجات الحرارة، في حين بات الملايين بلا كهرباء.

وبلغ عدد الرحلات الجوية الملغاة خلال الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 6900 رحلة طيران، مما أدى إلى تغيير خطط سفر ملايين الأميركيين.

ونشرت حاكمة ولاية نيويورك التي تعد من أكثر الولايات تضررا الحرس الوطني في مقاطعة إري ومدينتها الرئيسية بافالو، حيث ذكرت السلطات أن أجهزة الطوارئ لم تعد قادرة على التعامل مع الظروف الصعبة الناجمة عن الصقيع.

وقال موقع “بى بى سى عربى” إن ما يقرب من 250 مليونًا تأثروا بالعاصفة، وتم ربط ما لا يقل عن 19 حالة وفاة بالعاصفة التي تمتد لأكثر من 3200 كيلومتر، من مقاطعة كيبيك في كندا إلى تكساس بالولايات المتحدة.

وتعد ولاية مونتانا بغرب الولايات المتحدة الأكثر تضررًا من البرد، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى -45 درجة مئوية.

وتم التحذير من حالة شبه انعدام للرؤية في ولايات مينيسوتا، أيوا، ويسكونسن، وميتشيجان. وفي مدينة بوفالو بولاية نيويورك، أفادت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية عن مدى رؤية لـ”مسافة صفر ميل”.

في كندا، تحملت مقاطعتا أونتاريو وكيبيك العبء الأكبر من العاصفة، وتعرضت معظم أنحاء البلاد، من كولومبيا البريطانية إلى نيوفاوندلاند، لتحذيرات من البرد القارس والعواصف الشتوية.

وتضمنت حصيلة الوفيات المرتبطة بالعاصفة ضحايا حوادث مرور على الطرق، بما في ذلك تكدس 50 سيارة في ولاية أوهايو غربي الولايات المتحدة أسفر عن مقتل أربعة من سائقي سيارات. وتوفي أربعة آخرون في حوادث منفصلة في الولاية.