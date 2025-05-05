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تقدر بمليارات الدولارات

هذا ما خلفه الانفجار في ميناء “رجائي” من خسائر

الشروق أونلاين
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هذا ما خلفه الانفجار في ميناء “رجائي” من خسائر
ح. م
صورة من الميناء بعد الانفجار.

كشف مسؤول إيراني أن الخسائر الناجمة عن الانفجار بميناء “الرجائي” بمدينة بندر عباس الأسبوع الماضي تقدر بمليارات الدولارات.

ووفقا لما نقلته وكالة “الأناضول”، أوضح رئيس منظمة تكنولوجيا المعلومات الإيرانية، محمد محسن صدر، اليوم الاثنين، 5 ماي، بالعاصمة طهران، أن الانفجار كان يمكن تجنبه لو توفرت منظومة حديثة لإدارة البيانات وتكنولوجيا الموانئ.

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وأعلن محمد محسن صدر أن التقديرات التقريبية تشير إلى أن الانفجار في الميناء تسبب في أضرار تتراوح قيمتها بين 3 و5 مليارات دولار.

ووقع الانفجار في ميناء “الرجائي” يوم 26 أفريل الماضي، مسفرا عن خسائر بشرية ومادية.

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