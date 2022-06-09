هذا ما دار بين الرئيس تبون ونظيره الفنزويلي

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على تطابق وجهات النظر حول العديد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأكد الرئيس تبون، الخميس، خلال لقاء صحفي مع نظيره الفنزويلي على توافق وجهات النظر حول القضية الفلسطينية، قضية الصحراء الغربية والأزمة في ليبيا.

من جهته قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن اللقاء كان فرصة استثنائية لمعالجة التطورات العالمية والعلاقات الثنائية بين بلدينا، مشيدا بموقف الجزائر ودفاعها التاريخي من أجل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

كما أكد الرئيس الفنزويلي أنه تحدث مع الرئيس تبون عن 3 ملفات رئيسية وهي فلسطين، ليبيا والصحراء الغربية، مؤكدا على توافقهم على إدانة الجرائم ضد الأطفال والنساء والعزل في فلسطين.

بالفيديو.. الرئيس تبون يستقبل نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، الذي يقوم بزيارة صداقة وعمل إلى الجزائر.

وجاء في بيان للرئاسة ظهر الخميس:”الرئيس الفنزويلي يُخصّ باستقبال رسمي من قبل أخيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.

وقال مادورو في تغريدة على تويتر:”في إطار جدول أعمال اليوم، أعقد اجتماع عمل مثمر مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، من أجل تحقيق التقدم والنتائج الملموسة لشعبينا“.

رئيس فنزويلا يطّلع على أغراض تعرض لأول مرة للعلامة عبد الحميد بن باديس

في إطار زيارته إلى الجزائر، اطّلع رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو صباح الخميس بمتحف المجاهد، على أغراض تعرض لأول مرة للعلامة عبد الحميد بن باديس.

وقبل ذلك، وضع مادورو إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري المخلّد لأرواح الشهداء بمقام الشهيد في العاصمة.

وبعدها، زار مادورو المتحف الوطني للمجاهد، أين تلقى شروحات وافية حول التاريخ النضالي للجزائر. قبل أن يطّلع على أغراض شخصية للعلامة عبد الحميد بن باديس تعرض لأول مرة.

وحلّ نيكولاس مادورو بالجزائر مساء الأربعاء، في زيارة تدوم يومين. وكان في استقباله بمطار هواري بومدين، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان وعدد من أعضاء الحكومة.