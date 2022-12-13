هذا ما دار بين النقابة ومدير الميزانية بوزارة المالية

لا زيادة في منحتي تحرير قانون المالية والدخل التكميلي

أكد المدير العام للميزانية بوزارة المالية أن مستخدمي القطاع الذين يستوفون الشروط القانونية، استفادوا من الترقية الاختيارية، وهذه العملية ستستمر خلال السنة المقبلة، أما عن الترخيص بالترقية الاستثنائية عن طريق الامتحان المهني للقطاع، فنبه المسؤول أن “المسألة متعلقة بالوظيفة العمومية ككل ورؤية السلطات العمومية للموضوع”.

عقدت النقابة الوطنية لعمال الميزانية جلسة عمل مع المدير العام للميزانية، تناولت الأوضاع المهنية لموظفي القطاع الذين رفعوا عددا من المطالب، منها ما حظيت بالموافقة وأخرى مرفوضة، على اعتبار أنها من اختصاصات جهات أخرى.

ففيما يخص الاستفادة من الترخيص الاستثنائي للترقية عن طريق الامتحان المهني للقطاع ككل، أجاب المدير العام بأن “الأمر يتعلق بالوظيفة العمومية ككل ورؤية السلطات العمومية للموضع، ونحن جزء من هذه المنظومة، وأي استفادة في هذا المجال ستمس قطاعنا لا محالة”، أما فيما يتعلق بالترقية الاختيارية، ذكر ذات المسؤول “أن المستخدمين الذين استوفوا الشروط القانونية قد استفادوا من هذه الترقية وستستمر خلال سنة 2023، خاصة الموظفين المعنيين بالرتب التي نص عليها مرسوم 2016، قصد تمديد العلمية لسنتين”.

وطلب الشريك الاجتماعي في الاجتماع الذي عقد بداية الشهر، واطلعت “الشروق” على محضر جلسته، تحديد منصب عال بهيكل المديرية يرخص فيه للأسلاك الخاصة بالسكن المنتدبين على مستوى مديريات البرمجة ومتابعة الميزانية للولايات بالترقية، أجاب المدير العام أن المطلب سيدرس، خاصة في الهيكلة الجديدة للمصالح الخارجية لإدارة الميزانية، مؤكدا فيما تعلق بمسألة الانتقاء والترشح للمناصب والوظائف العليا أن “مصالحه حريصة كل الحرص على إعطاء الفرصة لجميع الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، وإنها على مسافة واحدة مع الجميع شريطة التحلي بروح المسؤولية والنزاهة والكفاءة والانضباط”.

وعرضت النقابة على المدير العام مطلب رفع قيمة منحة تحرير وإعداد قانون المالية لكل سنة وتعميمها على جميع موظفي المديرية، فجاء الرد سلبيا، على اعتبار أن المسألة خارج صلاحيته، ونفس الأمر مع مطلب رفع نسبة منحة الدخل التكميلي لفائدة مصالح المديرية، وعلل المدير رده بأن “المديرية جزء من منظومة وزارة المالية، وهذا الإجراء يخص الوزارة ككل”.

وفي المجال المهني، أفاد المدير العام للميزانية، أنه قرر تخصيص لكل منطقة مناصب مالية، حتى لا تتغلب منطقة على أخرى في الاستفادة من الترقيات.