هذا ما دار بين سايحي والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية

التقى وزير الصحة، عبد الحق سايحي بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسيوس، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في المجال الصحي وتطوير المنظومات الصحية.

وأفد بيان للوزارة أن اللقاء شكل فرصة هامة لمناقشة سبل تنفيذ القرارات الخاصة بتطوير الصحة، حيث استعرض الطرفان الإنجازات المحققة في تطوير المنظومات الصحية، وناقشا آليات تحسين الخدمات الصحية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال. كما تم التطرق إلى التحديات الراهنة التي تواجه الأنظمة الصحية العالمية، وسبل تعزيز التعاون الدولي والتنسيق المستمر بين الدول .

كما كانت هذه المناسبة فرصة أيضا للوزير للتطرق الى دعم الجزائر للأنظمة الصحية في القارة الإفريقية، من خلال مبادراتها لدعم الدول الشقيقة، خاصة في مجال مكافحة الأمراض كما أكد على أهمية الدعم التقني للمركز العالمي للتلقيح و مكافحة الأمراض الاستوائية.

من جهته، أثنى الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسيوس على الجهود التي تبذلها الجزائر في هذا المجال، مؤكداً أن التجربة الجزائرية في دعم الأنظمة الصحية الإفريقية، من خلال إنشاء المركز العالمي للتلقيح و مكافحة الأمراض الاستوائية، الذي يُعد أحد المراكز الهامة في مجال مكافحة الأوبئة.

وقد اختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الجزائر ومنظمة الصحة العالمية، من خلال مشاريع وبرامج مشتركة تهدف إلى تحسين أداء المنظومات الصحية، وتبادل الخبرات في مجالات الوقاية والعلاج، بما يعزز الصحة العامة ويحقق الأهداف المشتركة في هذا المجال.