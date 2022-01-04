هذا ما دار بين شنين ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي

استقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبدالله اللافي، الإثنين، سفير الجزائر سليمان شنين الذي نقل له تحيات الرئيس عبد المجيد تبون للمجلس، وتأكيده على عمق العلاقات التي تربط الشعبين الشقيقين.

وحسب وكالة الأنباء الليبية، أشاد اللافي خلال اللقاء بمواقف الجزائر حكومةً وشعبًا مع ليبيا خلال السنوات الماضية، معربًا عن تقديره لكل الجهود الجزائرية التي بذلت لحل الأزمة، من خلال التواصل مع المجتمع الدولي وكل الأطراف الليبية، من أجل الوصول إلى تسوية تسهم في استقرار ليبيا.

شنين يقدم أوراق اعتماده سفيرا للجزائر لدى ليبيا

ويوم 12 ديسمبر 2021، قدم سليمان شنين، نسخة من أوراق اعتماده سفيرا للجزائر لدى ليبيا لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش لدى استقبالها له بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس.

ونقل السفير الجديد في مستهل اللقاء تحيات وزير الخارجية الجزائري السيد رمطان لعمامرة، للسيدة وزيرة الخارجية وتمنياته للشعب الليبي بمزيد من الاستقرار والتقدم.

وأشاد بالحضور المتميز للمنقوش في كل اللقاءات الإقليمية والدولية وقيادتها للدبلوماسية الليبية بكل جدارة واستحقاق.

من جهتها أعربت المنقوش خلال اللقاء عن شكرها وتقديرها للجزائر الشقيقة رئاسة وحكومة وشعبا على دعمهم ومساندتهم الدائمة لاشقائهم في ليبيا، وحرصهم على تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع ليبيا كافة.