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الجزائر

هذا ما دار بين لعمامرة وأمين سر حركة فتح

الشروق أونلاين
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هذا ما دار بين لعمامرة وأمين سر حركة فتح
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، السبت، أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” ورئيس المجلس الأعلى الفلسطيني للشباب والرياضة، جبريل الرجوب، بمقر الوزارة.

وعقب اللقاء، أشاد جبريل الرجوب، بمبادرة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي “سعت إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وهي شرط لإقامة الدولة الفلسطينية”.

وشدد  الرجوب على تمسك حركة “فتح” بهذه المبادرة والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967.

وفي سياق ما يعيشه الفلسطينيون من أحداث مأساوية نتيجة الانتهاكات الصهيونية، ذَكر الرجوب أن الشعب الفلسطيني يخوض مواجهة على مدار الساعة في وجه “الاحتلال الفاشي العنصري، الذي يستهدفنا في فلسطين أرضا وشعبا وتاريخا ومقدسات”.

لافتا إلى صمود وإصرار الفلسطينيين على أن “الدولة المستقلة كاملة السيادة، حسب قرارات الشرعية الدولية، والقدس عاصمتها هي عنصر ثابت الوجود في معادلة الصراع، ولا حل ولا سلام ولا أمن ولا استقرار بدون ذلك”.

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