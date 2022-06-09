-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

هذا ما دار بين لعمامرة والمستشارة الأممية المكلفة بحل الأزمة في ليبيا

الشروق أونلاين
  • 103
  • 0
هذا ما دار بين لعمامرة والمستشارة الأممية المكلفة بحل الأزمة في ليبيا

استقبل اليوم الخميس، وزير الخارجية رمطان لعمامرة، المستشارة الأممية الخاصة المكلفة بقيادة جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وجاء في بيان للوزارة “وقد تناول الطرفان خلال هذا اللقاء تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في دولة ليبيا الشقيقة، إلى جانب المساعي المبذولة تحت مظلة الأمم المتحدة لتمكين الأطراف الليبية من تجاوز الحالة الراهنة للانقسام وبلورة التوافقات الضرورية بشأن الشروط السياسية والأمنية والقانونية لإجراء انتخابات نزيهة”.

وجدد لعمامرة دعم الجزائر لجهود الأمم المتحدة في هذا المجال، مذكرا بموقفها المبدئي والثابت حول ضرورة مضاعفة الجهود لتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه السيادي في اختيار ممثليه مثلما دأب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على التأكيد عليه في عديد المناسبات.

كما شدد وزير الخارجية على ضرورة تفادي تعدد المسارات والمبادرات التي يهدف البعض من خلالها للبحث عن أدوار إقليمية وهمية على حساب مصلحة الشعب الليبي والتي لم تأتي بأي نتيجة سوى التشويش على وساطة الأمم المتحدة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على تعزيز التواصل والتنسيق خاصة وأن المسار الأممي سيشهد في قادم الأيام مرحلة حاسمة تتطلب انخراط والتزام جميع الأطراف الليبية لإعلاء المصلحة العليا فوق كل اعتبارات أخرى.

مقالات ذات صلة
هذه هي شروط فتح وتسيير مشاريع البحث التكويني الجامعي

هذه هي شروط فتح وتسيير مشاريع البحث التكويني الجامعي

لصوص يسرقون مجوهرات وسيارة من منزل مغترب!

لصوص يسرقون مجوهرات وسيارة من منزل مغترب!

هذه نتائج التحقيق الأولي في حادث وفاة شابين بمطار هواري بومدين

هذه نتائج التحقيق الأولي في حادث وفاة شابين بمطار هواري بومدين

خطوط أنابيب لنقل الغاز بين الجزائر وموريتانيا

خطوط أنابيب لنقل الغاز بين الجزائر وموريتانيا

بن بوزيد ينهي مهام مدير مستشفى قسنطينة

بن بوزيد ينهي مهام مدير مستشفى قسنطينة

أعراس 2022 بلا مظاهر ترف وبهرجة

أعراس 2022 بلا مظاهر ترف وبهرجة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد