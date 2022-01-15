هذا ما دار بين نجم غانا ومدرب الغابون بعد الشجار العنيف بين المنتخبين

تبادل نجم منتخب غانا أندري أيو، ومدرب الغابون، باتريس نوفو، الاتهامات حول أسباب المشاجرة العنيفة التي أعقبت لقاء المنتخبين سهرة الجمعة، في الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا.

واحتفل المدرب نوفو بنقطة التعادل أمام غانا، عقب اللقاء، الأمر الذي استفز أيو الذي اندفع خلفه ووجه له كلمات جارحة، ما تسبب في شجار عنيف بين لاعبي المنتخبين.

وتبادل أيو ونوفو الاتهامات حول أسباب الشجار، إذ أكد الأول أن السبب عدم تحلي لاعبي الغابون بروح رياضية في لقطة هدف التعادل، فيما أشار الآخر إلى أن فريقه أراد لعب كرة القدم ومنع الغانيين من إهدار الوقت.

وقال نجم غانا في تصريحات له: “لاعبو الغابون لم يعيدوا لنا الكرة في لقطة هدف التعادل، رغم أننا من أخرجناها للخارج عمدا لعلاج لاعبنا”.

و رد المدرب الفرنسي : “لاعب غانا سقط دون أي مخالفة، والحكم لم يُطلق صافرته لإيقاف اللعب، أعطيناهم الكرة في كل مرة كانوا يخرجونها لعلاج أحد لاعبيهم، لكن حارس مرماهم كان يضيّع الوقت كنا نريد لعب كرة القدم لا أكثر”.

وانتظر باتريس نوفو النجم الغاني أيو عقب نهاية المباراة في المنطقة الإعلامية للحديث معه، لكن أيو كان غاضبا جدا ووجه إليه كلمات نابية، وهنا رد عليه المدرب: “إهدأ، لقد سبق أن لعبت مع والدك”.

وجعلت نتيجة التعادل موقف غانا معقدا للغاية في حسابات التأهل للدور الـ16، إذ توقف رصيدها عند نقطة واحدة مقابل 6 للمغرب في الصدارة و4 للغابون، وستلعب المباراة الأخيرة أمام جزر القمر.