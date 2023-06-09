هذا ما دار بين وزير الفلاحة والرئيس الفنزويلي

استقبل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مورو، وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني بالعاصمة كاراكاس.

ونقل وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني، التحيات الأخوية للرئيس عبد المجيد تبون إلى نظيره الفنزويلي، وبدوره أشاد الرئيس الفنزويلي بالإرادة القوية للرئيس تبون في ترقية العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأفاد بيان لوزارة الفلاحة أنه وبمناسبة انعقاد أشغال الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الفنزويلية للتعاون الاقتصادي والتجاري و العلمي والتقني والثقافي، اُستقبل محمد عبد الحفيظ هني وزير الفلاحة من طرف الرئيس نيكولاس مادورو مورو رفقة نائبة رئيس الجمهورية الفنزويلية دلسي رودريغيز.

وتابع البيان أنه “خلال هذا اللقاء الذي حضره وزارء و كبار المسؤولين و إطارات من القطاع الفلاحي و سفير الجزائر بفنزويلا و الوفد المرافق لوزير الفلاحة، حيث كان للوزير فرصة لمناقشة عدة مسائل و قضايا تخص الطرفان من أجل سبل تعزيز افاق الشراكة و التعاون بين البلدين مشيدا بالمستوى العالي الذي يميز العلاقات الصداقة والاخوة بين الشعبين حيث يسيران نحو مستقبل افضل وكذا سعي كل من الجزائر و فنزويلا الى المضي قدما.

وأضاف “تهدف هذه الزيارة الى تعزيز وتقوية العلاقات القائمة بين البلدين والتي تكتسي طابعاً بالغ الأهمية في ضوء العلاقات التاريخية للصداقة المتميزة بين الجزائر وفنزويلا وتنفيذا للقرارات السلطات العليا التي تم اتخاذها خلال القمة الثنائية التي جمعت رئيسي البلدين عبد المجيد تبون ونيكولاس مادورو مورو بمناسبة زيارة الصداقة و العمل التي قام بها إلى الجزائر في جوان 2022.”