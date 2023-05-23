هذا ما دعا إليه وزير الصحة من جنيف

دعا وزير الصحة، عبد الحق سايحي، إلى إنشاء منظومات صحية أكثر صمودا وقدرة على الإستجابة لأي ظاهرة صحية غير عادية.

وخلال مشاركته في أشغال الدورة 76 لجمعية الصحة العالمية بجنيف، دعا الوزير إلى ضرورة إستخلاص الدروس من جائحة كوفيد-19 من أجل إنشاء منظومات صحية أكثر صمودا.

وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، قال الوزير أن إنعقاد الجمعية جاء في سياق “إنفراج الأزمة الصحية العالمية التي إستمرت لأكثر من ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا و التي كشفت عن عدة نقائص في المنظومات الصحية بما فيها الأفضل تنظيما والأكثر كفاءة، الأمر الذي أظهر عدم إستعداد أية منظومة صحية للتعامل مع أزمة صحية بهذا الحجم”.

إلا أن الوزير أبرز بالمقابل جهود الدول الأعضاء للتعبئة والإلتزام بمكافحة جائحة كوفيد-19، وكذا كافة الشركاء لإنخراطهم ضمن إطار منسق ومخطط ومتضامن من أجل أن يحصل الجميع على وسائل الحماية والعلاج والتلقيح،منوها بالتوجيهات السديدة لمنظمة الصحة العالمية التي سمحت بوضع حد لهذه الجائحة.

وحرص الوزير على التذكير بـ”الحاجة الماسة إلى العمل سويا من أجل تنفيذ مبدأ التضامن الدولي بشكل ملموس”، مضيفا إنّ شعار هذا العام “إنقاذ الأرواح و العمل من أجل الصحة للجميع” يكتسي أهمية كبرى ويهدف إلى عدم ترك أحد خلف الركب.

في ذات السياق، أشار الوزير إلى أنه “على الرغم من المقاربة الشاملة التي تبنتها منظمة الصحة العالمية لتحسين الوصول إلى الأدوية واللقاحات، تبقى عدّة عقبات في هذا المجال تعيق الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتغطية الصحية الشاملة.

وأَضاف الوزير “كما أنّنا نظل قلقين بشأن استمرار العقبات، التي تمّ تحديدها في الاستراتيجية العالمية ومخطط العمل للصحة العمومية والملكية الفكرية، وهي تحديات تستدعي المواجهة لنتمكن من الحصول على إطار مستدام لإنشاء بيئة ملائمة للابتكار والأنشطة الأساسية للبحث والتطوير في مجال الصحة”.

وفي ختام كلمته ذكر الوزير بأن الجزائر تشارك مديرها العام في الرؤية الطموحة والحازمة، لا سيما التحديات الكبرى التي يجب على منظمة الصحة العالمية رفعها في المستقبل، في ظل آفاق التنمية المستدامة التي تتمحور حول التأثير على مستوى الدول خاصة فيما يتعلق بالاستجابة لاحتياجات الناس و قهم المشروع في الصحة.